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NBA例行賽金州勇士隊客場挑戰邁阿密熱火隊的焦點大戰現正火熱進行中，勇士隊當家球星柯瑞（Stephen Curry）在比賽上半場迎來個人職業生涯又一項偉大里程碑。柯瑞在此役命中三分球後，個人生涯常規賽總得分正式達到26711分，正式超越名人堂傳奇巨星「大O」羅伯森（Oscar Robertson）的26710分，強勢升至NBA歷史總得分榜第17位；同時在NBA歷史控球後衛得分榜上也躍居歷史第2，僅次於「威少」衛斯特布魯克（Russell Westbrook）的27176分。NBA官方與勇士球團隨即同步發文祝賀，向這位改寫籃球歷史的超級神射手致敬。本場比賽話題性十足，勇士開賽遭遇熱火強大阻力，首節甚至出現前勇士功勳射手克萊湯普森（Klay Thompson）追身大帽封阻柯瑞三分出手的精采鏡頭。然而柯瑞在次節迅速調整節奏，接獲老搭檔格林（Draymond Green）後場精準長傳直奔前場上籃得手，率領勇士打出一波11比2的強勢攻勢反超比分。半場戰罷，兩隊戰成53比53平手，柯瑞半場收穫7分、1籃板與1助攻。勇士隊上半場除了柯瑞外，理查德（Richard）貢獻10分，菜鳥新星倫德伯格（Yaxel Lendeborg）挹注9分、3籃板與2助攻；熱火隊方面則以「字母哥」阿德托昆博（Giannis Antetokounmpo）狂轟16分與9籃板最為強勢，阿德巴約（Bam Adebayo）贊助12分、4籃板，克萊則有3分、4助攻進帳。在柯瑞投進首記三分球將生涯總得分推進至26711分、超越羅伯森的瞬間，NBA官方社群第一時間發文祝賀：「恭喜柯瑞超越羅伯森，在NBA歷史總得分榜上升至第17位！」勇士官方也隨後發文力挺自家招牌球星：「繼續衝，30號！柯瑞正式超越羅伯森，升至NBA歷史得分榜第17位。」這座里程碑讓柯瑞在歷史頂級控衛的得分版圖中確立了全新高標。目前NBA歷史控球後衛得分榜前三名分別為衛斯特布魯克的27176分、柯瑞的26711分以及羅伯森的26710分。