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台灣職籃新竹御嵿攻城獅球團今（6）日宣布，深受全體隊職員與廣大球迷愛戴的董事長暨領隊陳美玲女士，近日在家人陪伴下安詳辭世，享壽66歲。攻城獅全體教練團、球員及隊職員滿懷敬意與感恩，深情緬懷董事長自創隊以來一路的溫暖守護，並向家屬致上最深切的哀悼與慰問。後續相關治喪事宜將遵照家屬意願低調從簡處理，球團也代表家屬向社會各界的關心表達由衷感謝。陳美玲董事長自新竹御嵿攻城獅創隊之初便深度參與，始終是球隊最堅定、最溫暖的強力後盾。一路走來，陳美玲傾注了極大的心血與熱情，不僅將每一位球員與工作人員視為自己的家人般悉心照料，更憑藉多年累積的企業人脈、深厚歷練與遠見，帶領攻城獅團隊一步一腳印深耕新竹在地社群，為這座科技之城徹底點亮對職業籃球的狂熱與向心力。這份無私的奉獻與深厚情感，已成為攻城獅隊史不可磨滅的重要基石。在球場邊與看台區，球迷與球員更習慣親切稱呼她為「Lisa姐」。每當場邊獅紫軍熱情高喊問候時，陳美玲總是以最溫暖且堅定的笑容親切回應，並把每一位球迷的吶喊與期許銘記在心。她更經常叮嚀場上拚戰的球員們，無論身處主場還是遠征客場，比賽吹響哨音後，都必須走到看台前向一路相隨的獅紫軍鞠躬致意；對她而言，進場的觀眾從不只是球迷，而是攻城獅大家庭中最珍貴的家人。面對來自體育界、政商界合作夥伴及廣大球迷的關懷與慰問，攻城獅球團與家屬表達由衷謝忱。球團強調，全體隊職員將會永遠帶著「Lisa姐」的愛繼續前行，在未來的每一場比賽中秉持永不放棄的拚戰精神，用賽場上的全力以赴回報她最溫暖堅定的支持，全心實踐她對這支球隊的深切期許。