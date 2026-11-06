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蔣萬安站台白營小雞有望解禁？戴錫欽：聯合競選可以期待

羅智強曝藍白溝通順暢 合作形式「拭目以待」

戴錫欽盼藍白席次極大化 坦言「洋流」衝擊議員選情

2026九合一選舉進入最後倒數，台北市長蔣萬安力拚連任，藍白合作是否進一步擴大至議員選戰，備受關注。身兼國民黨台北市黨部主委的台北市議長戴錫欽昨（5）日受訪時透露，藍白議員候選人「聯合競選」可以期待，對於蔣萬安替民眾黨議員候選人站台是否「解禁」，他直言不反對這樣的說法。對此，蔣萬安競選總部總幹事、國民黨立委羅智強今（6）日則以「拭目以待」4字回應，強調目前與民眾黨溝通順暢，但合作形式仍須尊重對方主體性，不能由蔣萬安競辦單方面宣布。戴錫欽昨日接受《飛碟晚餐》主持人王淺秋專訪時表示，隨著選戰進入關鍵階段，藍白議員候選人聯合競選確實可以期待。當被問及這是否代表蔣萬安替個別民眾黨議員候選人站台的限制已經解除，戴錫欽表示，對於使用「解禁」二字，他並不反對。戴錫欽指出，多席次選舉中，藍白候選人票源可能重疊，彼此難免產生影響，但共同目標仍是讓蔣萬安順利連任，因此相關合作都會以大局為重，兼顧議員席次及母雞、小雞之間的相互拉抬。不過，戴錫欽也強調，蔣萬安競總主委盧秀燕先前已表明，無論藍白如何合作，原則上仍以國民黨議員為主，讓黨內候選人安心，這項基調並未改變。他認為，藍白仍應維持「兄弟登山，各自努力」的原則，透過各自經營基層、相互拉抬，爭取席次極大化。對於戴錫欽鬆口藍白聯合競選，羅智強今日接受中廣新聞網《千秋萬事》專訪時表示，目前由他與國民黨立委徐巧芯擔任蔣萬安競總對民眾黨的溝通窗口，雙方互動順暢良好。至於選前是否安排藍白同台，甚至由蔣萬安替民眾黨議員候選人站台，羅智強僅以「拭目以待」回應，強調必須尊重民眾黨的主體性，不能由蔣萬安競辦代替對方宣布合作安排，這是最基本的禮貌與態度。不過，至於新竹地區的藍白合作僵局能否化解，目前仍有待觀察。戴錫欽進一步指出，藍白「聯合競選」不等於「聯合配票」，由於配票難度較高，實際效益也逐漸遞減，因此更重要的是讓支持者理解藍白團結的方向，避免候選人得票過度集中或分散。他也坦言，自己心中的議員席次目標仍是「33+6」。談及台北市長選情，戴錫欽坦言，沈伯洋陣營先前透過多場活動帶動關注，確實影響藍營議員席次評估，甚至部分原本被視為安全名單的候選人，也出現落入邊緣的情況。羅智強則指出，雖然蔣萬安在辯論會後聲勢有所回升，但目前選情仍是「五五波」，情況相當兇險，尤其沈伯洋陣營的「洋流」熱度並未下降。他認為，蔣萬安最大的挑戰在於部分支持者尚未明確表態，因此11月14日下午2時舉行的「安心大遊行」將是選前重要活動，希望藉此凝聚支持者的參與。