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被稱為「台灣最強高中生」的實況主Ray，近日再與國外實況主友人們一起現身台灣。不料他在直播途中，看到有一名阿伯擺攤賣衣服，還邊彈吉他唱歌，一行人竟直接拿出1000元要給阿伯當小費，阿伯頻頻拒絕，他們還求對方拿走，Ray更稱是贊助。而該影片也火速被轉發到Threads，讓兩派粉絲戰翻，認為他們是誤會在台灣擺攤的人都很窮，還有人直批隨便拿錢給人的行為很無禮。Ray與友人近日在台灣直播，突然看到一名阿伯擺攤賣衣服，還邊坐在旁邊彈吉他，不料他們看完後，直播間裡網友一直叫他們給小費，Ray就直接拿出1000元要給阿伯，讓阿伯非常慌張拒絕，還要求鏡頭不要拍，一旁的人雖然把鏡頭轉向，但卻不斷要阿伯收下錢，Ray還說是贊助，阿伯說：「你要這樣我給你一把吉他。」語氣感覺出滿滿慌張，但最後在幾人要求下還是收下，並承諾下次要送Ray吉他並教他彈。該影片被轉發到Threads後，火速吸引76萬次瀏覽，有人笑說他們可能誤會台灣擺路邊攤的人都很窮，才會想給小費幫忙，但也有許多網友認為這個行為非常無禮，「說實話，很沒禮貌…」、「真的要做好事就不會鏡頭對著人家拍，當人家乞丐喔」、「鏡頭霸凌、歌頌苦難，重點是這個苦難還是他們幻想的」、「要做好事，不用直播。」有認識那名阿伯的網友還透露其實他非常有錢，是當地的老地主。許多網友也透露自己經驗，表示很多收回收、擺路邊攤的老人家其實都身價很高，只是為了身體健康才出來找事做。