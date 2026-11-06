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美國期中選舉後，市場對AI資料中心監管、融資成本及投資回收期的疑慮升溫，美股主要指數全面重挫，其中費城半導體指數更暴跌約12%，台股今（6）日盤中也一度崩跌快4千點，盤面一片慘綠，目前跌幅收斂至1600點左右。專家認為，短期賣壓集中於高評價的AI供應鏈，後續須觀察「3大指標」，若企業基本面維持穩健，股價修正有望為具競爭優勢的AI供應鏈龍頭，帶來更具吸引力的布局機會。目前市場最擔心的是，資料中心建設若因監管與電力限制而延後，業者卻仍須承擔龐大資本支出與融資成本，可能使營收實現與投資回收遞延，影響後續投資能力，短期賣壓因而集中於高評價的AI供應鏈。主動野村臺灣優選（00980A）基金經理人游景德分析，民主黨取得參眾兩院控制權後，市場開始重新評估資料中心用電、環境及建設成本的政策方向，不過，川普仍握有總統否決權，重大爭議法案推動存在政治門檻，具體措施與落實時程仍待觀察。此外，地方政府對資料中心的用電規範早已存在，部分大型雲端業者也已將相關成本納入投資規畫。政策可能改變建設地點與進度，AI攸關科技競爭力，長期建置需求仍具支撐。游景德指出，後市應觀察「3大指標」，包括雲端業者資本支出指引、供應鏈訂單與出貨進度，以及AI應用能否持續帶動實際營收。依台股團隊初步訪查，目前尚未看到突發性的訂單取消或大幅調整，大型雲端業者投資計畫亦未見全面縮減，仍須區分短期交付遞延與終端需求轉弱。隨著AI由模型訓練延伸至推論及代理式應用，運算、記憶體與高速傳輸需求有望擴大；台灣供應鏈能否將技術優勢轉化為訂單與獲利，將是評估中長期投資價值的關鍵。游景德表示，短期市場信心修復仍需時間，但對於基本面穩健、回檔後評價更具吸引力的產業龍頭，可持續尋找布局機會，布局持續聚焦先進製程與先進封裝、測試、散熱、ABF載板、CCL/PCB、網通、光通訊及伺服器滑軌等領域，優先挑選技術門檻高、客戶關係穩固且具實際獲利支撐的企業，並依評價與訂單變化調整持股權重，投資人可依自身風險承受度與資金規畫，透過定期定額分散進場時點，並在確認基本面未改變的前提下逢低加碼。