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美股科技股5日上演「黑色星期四」，費城半導體指數單日重挫約12%，創2020年3月以來最大跌幅。曾因預言2008年次貸危機而一戰成名的「大賣空」本尊麥可貝瑞（Michael Burry）隨即在Substack發文，證實已賣出手中25%的VanEck半導體ETF（SMH）賣權。他同時強調，剩下的賣權部位仍相當龐大，開拓重工（Caterpillar）、Invesco QQQ、Palantir與甲骨文（Oracle）的賣權也將續抱，看空AI的立場沒有改變。許多網友看到貝瑞「持有科技股」，誤以為他轉向看好AI。其實貝瑞持有的是「賣權」，也就是押注股價下跌的選擇權，標的跌得越深、賣權越值錢。這次科技股重挫，他的空單大賺，賣出25%屬於「部分獲利了結」。其餘部位續抱，代表他認為AI泡沫還沒有破完。貝瑞從2025年底起公開做空AI熱潮，先後鎖定輝達（NVIDIA）與Palantir。他的核心論點是，Meta、微軟、谷歌、甲骨文等雲端巨頭刻意拉長晶片與伺服器的折舊年限，估計2026至2028年可能少算約1,760億美元折舊，讓獲利看起來比實際漂亮。據追蹤其通訊的研究整理，他在今年10月中把空單集中到那斯達克100與SMH的賣權，到期日落在2027年。貝瑞1971年出生，幼年因眼疾失去左眼，個性內向。他從醫學院一路讀到史丹佛醫院神經科住院醫師，業餘卻沉迷價值投資，常在網路論壇發表選股分析，吸引不少讀者。2000年，貝瑞放棄醫師工作，創立避險基金Scion Capital。網路泡沫破裂期間，他靠價值選股逆勢交出亮眼成績，在華爾街打響名號。2005年起，貝瑞研究大量房貸契約後，認定美國次級房貸終將違約潮爆發，大舉買進信用違約交換（CDS）做空房貸債券。當時投資人不滿長期虧損、紛紛要求贖回，他頂住壓力堅持到底。2007至2008年金融海嘯爆發，Scion為投資人賺進約7億美元，貝瑞個人獲利約1億美元。這段故事被作家麥可路易士（Michael Lewis）寫進暢銷書《大賣空》，2015年改編成同名電影，由克里斯汀貝爾（Christian Bale）飾演貝瑞，讓他成為全球知名的「末日預言家」。2019年，貝瑞看好遊戲零售商GameStop被低估而進場。2021年散戶軋空潮讓該股暴漲，他再度被視為先知，不過他在暴漲前已大幅減碼。貝瑞並非每次都押對。他2021年曾公開持有特斯拉與木頭姐方舟基金（ARK）的賣權，幾個月內就出場；2023年發出一個字「Sell（賣）」，市場隨後卻持續走高。他的2008年傳奇，也伴隨著「喊太早」的爭議。2025年11月，他註銷避險基金登記，同月推出付費Substack通訊《Cassandra Unchained》（卡珊卓解放）。卡珊卓是希臘神話中預言總不被相信的公主，被外界視為貝瑞的自我寫照。這份通訊上線231天就突破30萬名訂閱者，以年費379美元粗估，理論年收入上看約1.137億美元，不過這個數字包含免費讀者，屬於上限估算。市場人士指出，貝瑞先前做空輝達、Palantir時曾因AI股持續大漲而承受虧損，被質疑「看錯方向」。這波科技股崩跌，讓他的空單終於開花結果。不過他選擇只先賣出四分之一、其餘續抱，顯示他認為AI類股的修正可能才剛開始。投資人也提醒，「大賣空」的名號不保證每次都準，跟單前仍應審慎評估自身風險承受度。