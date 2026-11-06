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台股盤中暴跌逾3700點 傅崐萁憂系統性風暴

憂企業周轉出問題 傅崐萁提醒銀行別「雨天收傘」

台股今（6）日遭遇猛烈賣壓，盤中一度重挫超過3700點，最低下探37,837.05點，不僅跌破4萬點大關及年線，更刷新盤中單日最大跌點紀錄。對此，國民黨立法院黨團總召傅崐萁今日在立法院受訪時，向總統賴清德、行政院長卓榮泰喊話，政府應正視股災對產業及基層民眾的衝擊，並評估國安基金是否應進場穩定市場，否則若股災持續延燒，恐引發系統性風暴及骨牌效應。受到美股重挫影響，費城半導體指數大跌12.25%，台指期夜盤也重挫2946點，跌破4萬點關卡。台股今日開盤後賣壓湧現，盤中最低跌至37,837.05點，跌破年線約38,827點，市場震盪劇烈。傅崐萁表示，面對股市暴跌及全球金融市場動盪，政府不能坐視不管，並質問賴清德、卓榮泰是否聽見基層民眾的苦難，國安基金是否應該提供必要支持。他憂心，如果政府放任股災延續，恐怕進一步引發系統性風暴及骨牌效應，呼籲行政團隊密切掌握金融市場變化，及早採取因應措施。傅崐萁進一步指出，股市劇烈震盪不僅影響投資人，也可能衝擊企業及產業資金周轉，政府應密切注意是否出現違約交割問題，以及企業營運資金是否面臨壓力，尤其要留意銀行是否在此時「雨天收傘」，進一步加重產業負擔。傅崐萁強調，政府有責任維持台灣經濟穩定，希望卓榮泰不要除了「不副署」以外，就完全看不到台灣經濟的脈動。他認為，國內企業目前迫切需要政府站出來，提供必要的協助與支持，避免金融市場動盪持續擴大。