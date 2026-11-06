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檢方指出，這起操縱案透過個别球路博彩獲利至少46000美元（約新台幣151萬元），並掌握了相關對話紀錄與投注數據。檢方進一步表示，克萊斯涉嫌在過去三個球季中操縱了18顆球，而歐提茲則被指控在2025年6月涉及操縱2次投球。

布朗森也指出，克萊斯本身主要依賴卡特球與滑球，且經常投出引誘打者出棒的壞球，將其解讀為假球並不合理。歐提茲的律師蘭德斯（Samuel Landes）則指出，歐提茲涉案的投球皆是透過捕手用PitchCom系統配球，且符合正常投球策略與針對打者的情蒐報告，質疑「怎麼可能為了一點小錢斷送職業生涯」。

美國職棒大聯盟（MLB）克里夫蘭守護者隊前王牌終結者克萊斯（Emmanuel Clase）與投手歐提茲（Luis Ortiz）因涉嫌參與「故意投出特定球速與壞球」的假球案，於本週在布魯克林聯邦法院正式開庭受審。檢方在開庭陳述中直指兩人從操縱比賽結果中獲利了至少46000美元，而辯方律師則拒不認罪，將矛頭指向一名有賭博成癮問題的關鍵人物。這起聯邦案件於美國時間本週三在聯邦地區法院開庭審理。克萊斯與歐提茲面臨串謀電匯詐欺、誠信服務電匯詐欺、透過賄賂影響體育競賽串謀以及洗錢串謀等多項重罪指控；同案被告還有一名男子，三位被告目前皆堅決否認指控，並已做無罪答辯。美國助理檢察官烏爾基奧拉（Rebecca Urquiola）在開場陳述中毫不留情地向陪審團表示：「被告克萊斯和歐提茲就是作弊者。」檢方指控，自2023年起，克萊斯結識了一名來自多明尼加共和國的賭徒佩納（Enoc Pena），並透過通訊軟體中使用「雞」等源自多明尼加鬥雞文化的詞彙作為暗號，向賭客洩漏即將投出的球種、速度或壞球資訊。面對指控，兩名投手的辯護律師陣線一致，將所有罪責推給了關鍵人物佩納。克萊斯的律師布朗森（Michael Bronson）在陳述中強調，佩納是一名「沉迷賭博的騙子」，利用與克萊斯的球員私交進行剝削，向其他賭客販售「內線消息」其實只是靠猜測牟利。除了球員與檢辯雙方的攻防外，本案的證人名單也充滿濃濃的棒球色彩。聯邦檢方列出的證人名單中包含了3位前守護者隊捕手，分別是奈爾（Bo Naylor）、海吉斯（Austin Hedges）與贊尼諾（Mike Zunino），以及守護者投手教練威利斯（Carl Willis）。其中，本季曾隨密爾瓦基釀酒人隊拿下世界大賽冠軍的捕手奈爾，特地以證人身分「插隊」提前出庭作證。之所以必須打破正常證人作證順序，是因為奈爾隨即必須趕往機場離開美國，準備在幾天後於義大利舉行浪漫婚禮。他在法庭短暫接受詢問、就球場上的配球與投捕暗號提供專業證詞後，便隨即快閃離開法院，準備迎接人生重要大事。