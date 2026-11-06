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▲樂天桃猿梁家榮3年合約今年走完，桃猿副領隊礒江厚綺表示，雙方已展開談約，朝複數年合約方向前進。（圖／記者葉政勳攝 ,2025.08.03）

中華職棒樂天桃猿本季無緣挑戰2連霸，最終以年度第4名作收，休賽季桃猿最重要的兩大課題，分別是與隊長梁家榮續約以及與主力球星陳晨威提前換約。桃猿副領隊礒江厚綺今（6）日表示，與梁家榮團隊持續談約中，朝複數年合約前進；至於明年將取得自由球員（FA）資格的陳晨威，礒江指出，與陳晨威經紀團隊交換意見，希望年底前能達成共識，「看要提前換約，還是合約走完再談，我們是持開放態度。」現年31歲的梁家榮，2013年高中生選秀首輪加盟桃猿，2024年與球隊簽下3年複數年合約，首年月薪48萬。本季接任桃猿隊長職務，出賽70場，敲出63安、1轟、32分打點，打擊率2成65，3年合約在本季走完，梁家榮並未行使自由球員權利。關於梁家榮的談約狀況，桃猿副領隊礒江厚綺表示，「希望近期內可以跟大家說好消息，談約的最後階段，跟他們就努力的談約當中。」礒江指出，與梁家榮的合約朝向複數年的方向進行，「家榮是從Lamigo時期就一直在前線努力的球員，我們也希望他在桃猿繼續，不管是怎樣的角色，就為球隊一起加油。」除了梁家榮，桃猿另一位指標球星陳晨威的合約也備受關注，陳晨威2025年與桃猿簽下一紙3年複數年合約，明年月薪68萬。陳晨威合約將於明年走完，若陳晨威選擇投入自由球員（FA）市場，勢必將掀起各隊搶人大戰，因此對桃猿來說，今年休賽季，若能跟陳晨威提前換約，將避免主力看板球星明年恢復自由身的顧慮。對此，礒江指出，已經有跟陳晨威的經紀公司交換意見，希望年底前能完成整體的評估與決定，「希望今年冬天能有共識，看要提前換約，還是合約走完後再談，我們是持開放的態度，跟經紀公司有持續討論中。」