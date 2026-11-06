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被稱為植物界「諾亞方舟」的種子庫，全世界只有兩座，一座在挪威北極圈，另一座就在韓國。位於韓國慶尚北道奉化郡的「白頭大幹全球種子庫」（Baekdudaegan Global Seed Vault，BGSV），11月初首度讓媒體進入內部參觀。這座設施深藏地下數十公尺，可抵禦飛彈攻擊與強烈地震，目前已保存來自191個國家、約29萬份野生植物種子，目標是在2050年前收集全球3成以上的野生植物種子。這座種子庫屬於韓國「國家安全設施」，建築與地下空間全面禁止拍照。記者搭電梯深入地下數十公尺，眼前是一條直徑約8公尺的巨大圓形隧道，旁邊另挖有4條隧道，其中一條設有第一儲藏室。儲藏室恆溫維持在攝氏零下20度，種子以小鋁袋分裝，再放進黑色保麗龍箱，整齊排列在架上。館藏以野生植物為主，來源涵蓋韓國、中國、烏茲別克等國，其中來自日本的約7600份，每份約有500粒種子。植物園也規劃與北海道大學等日本研究機構合作，持續擴大收集規模。韓國種子庫採用「黑盒子（Black Box）」保存方式，種子密封保存，而且免費。外界常把種子庫和一般「基因庫」混為一談，兩者其實不同：基因庫的種子會拿出來做研究、育種，種子庫則是「最終避難所」，平常完全不動。只有在氣候變遷、大型災難或核輻射污染等危機時刻，才會派上用場。全球的政府機關、大學與民間組織都能免費寄存，未經寄存機構同意，密封容器一律不得開啟，至今從未有容器被打開過。園長李圭明（59歲）表示，韓戰後韓國曾極度貧困，受到國際社會大力援助，建立種子庫的構想，就是希望韓國能「回饋世界」。韓國種子庫和挪威的斯瓦巴全球種子庫（Svalbard Global Seed Vault）有什麼不同？最大差別在於「存什麼」：2008年啟用，位於北極圈斯匹次卑爾根島的永凍土山體內，有「末日種子庫」之稱。專門保存稻米、小麥等農作物的備份種子，目前收藏超過140萬份，來自全球134個機構。由挪威政府、北歐基因資源中心（NordGen）與國際組織「全球作物多樣性信託」（Crop Trust）共同管理。專門保存野生植物種子，是全球唯一以野生植物為主、能抵禦天災人禍的永久保存設施。野生植物雖然不是糧食，卻支撐整個生態系，也是森林在災後重建、新藥研發的重要基因寶庫。簡單來說，挪威守護「人類吃的」，韓國守護「大自然長的」，兩者分工明確，互補不重疊。全球各地的種子銀行很多，例如英國皇家植物園邱園的「千禧年種子銀行」、中國昆明的「中國西南野生生物種質資源庫」，規模都相當驚人。不過這類設施以研究、取用為主。像挪威與韓國這種「只存不用、密封保存、可抵禦災難」的國際級種子庫，目前全球只有這兩座，韓國是第二個擁有的國家。研究人員指出，植物滅絕速度正在加快，許多野生植物甚至還沒被人類記錄就已消失，相關研究也嚴重不足。挪威種子庫只收農作物，野生植物的「保險」長期處於空窗，韓國正好補上這塊缺口。這座種子庫同時也是韓國在國際保育舞台上的重要外交名片。目前還沒有其他國家正式宣布興建同等級的種子庫，不過韓國正積極向外輸出經驗。今年7月，營運單位推出「島嶼種子，全球遺產」計畫，協助小島嶼開發中國家保存野生植物種子，提供人員培訓、設備與營運支援。收集到的種子會一份留在原產國種子銀行，另一份送到韓國保存，避免一場災難就讓基因資源全毀。此外，韓國也與中亞國家合作，已收集805種、2690份野生植物樣本存入種子庫。外界認為，未來最可能出現的不是新建大型種子庫，而是由韓國、挪威帶動，讓更多國家建立自己的種子銀行，再把備份送進這兩座「末日保險箱」。種子庫所在的國立白頭大幹植物園，2018年正式開放，占地5179公頃，是亞洲最大的公立植物園，也是全球第二大植物園。園區除了種子庫，還有高山植物展示區與東北虎飼養區，是韓國熱門的生態旅遊景點。