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▲Toyz雖然已經假釋出獄，但當天就被遣返回香港了。（圖／翻攝自Toyz IG@toyzlol）

▲篠崎泫說自己都在忙工作，並非在測風向才沒去找Toyz。（圖／翻攝自篠崎泫IG@hsyan0625）

香港籍網紅Toyz（劉偉健）因在台灣販賣大麻菸彈，遭判處4年2個月徒刑，本月3日假釋後就被遣返回港，且短時間內不能返台。Toyz當時抵達香港後，立刻在Threads發文寫下「報數」2字報平安，今日他又再度po文，感嘆「牢房能睡飯店失眠」，曝光自己的近況；粉絲則紛紛用諧音梗開玩笑留言，說他這算是「無獄警」發文。Toyz被遣返回港後，動態引人關注。許多粉絲好奇他何時回歸YouTube開直播，或是會不會繼續經營社群、當網紅？對此，Toyz目前都暫無回應，他今日則在Threads再度發文，寫下一句「牢房能睡飯店失眠」來概括生活近況，顯然出獄後Toyz心情也沒比較好受，無法回到台灣工作，應該讓他很鬱悶。該貼文發出短短半小時，就已吸引2.4萬人按讚，可見Toyz的粉絲數量還是非常龐大，大家也紛紛開玩笑留言：「失眠就開直播啊哥」、「無獄警發文」、「還是假釋取消再關進去睡一下」、「找一下主題旅館，看有沒有類似（監獄）風格的」、「其他網紅是紅出圈，椅子哥這是紅出獄了」。而Toyz出獄後，女友篠崎泫並沒有任何慶祝舉動，IG一直都在發業配產品，有粉絲酸她這是在看外界對於Toyz回歸一事的風向，再決定自己要不要表態。對此，篠崎泫直球回應：「會不會有可能我已經忙死」，表示自己都在工作。Toyz 2024年5月16日入獄後，將事業以及社群帳號都交給篠崎泫代為打理，更要粉絲幫忙照顧女友。後來一度傳出他在獄中與篠崎泫悄悄登記結婚，想靠此辦法留在台灣，篠崎泫當時出面否認，強調日後有好消息一定會跟大家說，兩人的感情狀態讓人霧裡看花。