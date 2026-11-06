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▲嶺東科大觀光所陳杼瑄傳統調酒競賽實作。（圖／嶺東提供）

▲嶺東科大觀光系楊凱欣傳統調酒競賽實作。（圖／嶺東提供）

嶺東科技大學觀光與休閒管理系師生參加「2026大韓民國世界廚藝挑戰賽（KWFC）」，與各國餐飲好手同場競技，憑藉精湛技藝與卓越創意，在創意咖啡及韓國傳統調酒項目一舉摘下三面金牌，展現深耕技職教育、培育餐旅專業人才的豐碩成果。本屆競賽在韓國首爾aT中心舉行，吸引來自韓國、美國、加拿大、澳洲、荷蘭、日本、馬來西亞、台灣及香港等國家與地區約3300名選手參與。嶺東科大師生投入飲品競賽，從飲品設計、製作技術到作品呈現，多元餐飲專業實力獲得國際評審肯定。本次獲獎師生包括觀光與休閒管理系李彥瑋老師，榮獲「創意咖啡競賽」金牌；研究所陳杼瑄同學及大學部楊凱欣同學，分別拿下「韓國傳統調酒組」金牌，師生聯手抱回三金，亮眼成績讓全校師生與有榮焉。觀光與休閒管理系主任邱文頊表示，系上重視專業技能養成與實務操作，鼓勵師生參與國內外競賽，讓課堂所學有實際運用的機會。學生透過國際賽事，除了檢視自身技術，也能接觸不同的創作觀點，拓展視野，持續精進美學與創意表現。至於師生一同獲獎，則呈現平日教學及訓練的累積成果，讓學生在競賽過程中增加實戰經驗，作為未來投入餐旅職場的基礎。校長陳仁龍表示，技職教育強調務實致用，學校透過專業實務教學與國際交流，鼓勵師生挑戰不同競賽。未來將持續整合課程、產學合作及國際競賽資源，協助學生累積專業技術，培養創新思考與國際視野。