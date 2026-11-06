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台北股市今（6）日遭遇重挫，盤中一度大跌逾3700點，不過ETF市場交易熱度不減。前十大ETF成交量，00929 復華台灣科技優息成交約41萬張位列第一；元大台灣50（0050）成交約37.9萬張，排名第二；國泰永續高股息（00878）也有約8.8萬張，顯示市場震盪之際，仍有投資人透過ETF布局，逢低承接動向受到關注。根據盤中成交量統計，今日上午10時左右，ETF成交量以00929約41萬張居冠，0050約37.9萬張排名第二，009816約23.7萬張、00981A約21.7萬張，00878則約8.8萬張。多檔ETF交易量同步放大，反映市場在劇烈震盪下，投資人仍積極調整持股與布局。其中，0050追蹤臺灣市值前50大上市公司，屬於市值型ETF，今日盤中最低下探87.55元，吸引關注台股長期趨勢的投資人留意；00878則是高股息ETF，受到即將除息及現金配息題材帶動，同樣維持一定交易熱度。00878本次公告預估每受益權單位配發1.25元，預計11月17日除息、12月11日發放。若以11月6日上午盤中31.45元估算，單次配息率約3.97%；若單純換算為一年四次的年化數字，約15.9%，但這不代表實際全年報酬率，也不代表未來配息可以維持相同水準。整體來看，台股急跌之際，市值型ETF與高股息ETF都出現一定交易熱度，反映不同投資需求仍在市場中尋找布局機會。不過，成交量增加不等於淨資金流入，投資人是否持續逢低承接，仍須觀察後續成交量、法人買賣超及ETF申購贖回變化。