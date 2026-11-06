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▲宋家豪效力東北樂天金鷲隊多年，今年季末雙方結束合約、分道揚鑣。（圖／NOWnews資料照）

「2026桃園亞洲職棒交流賽」將於明（7）日在樂天桃園棒球場點燃戰火，日本職棒東北樂天金鷲隊連續2年來台交流。金鷲隊GM代理松野秀三受訪時表示，台灣選手素質、能力好，因此球團希望能發掘更多台灣選手。談到效力多年的宋家豪離隊，松野秀三坦言，自己並非負責談約，因此無法透露詳細過程，但他也感謝宋家豪這段時間的貢獻，「我是非常從內心感到感謝的。」樂天金鷲隊與台灣淵源深厚，從2006年創隊初期就網羅台灣選手，從林英傑、林恩宇，再到宋家豪、王彥程、蕭齊、陽柏翔以及今年剛加盟的劉致榮。金鷲隊GM代理松野秀三表示，對台灣選手的印象是身體素質、能力都非常的好，同時也非常的能夠適應日本的環境，「所以我們希望將來能夠發掘更多台灣有力的選手來我們球團。」不過金鷲隊在此次來台前，與效力長達10年的宋家豪結束合約。34歲的宋家豪於2016年與樂天金鷲簽下育成合約，隔年便憑藉實力升格為支配下（正式）球員，一軍生涯累計出賽繳出22勝15敗、124次中繼成功、8次救援成功，生涯防禦率僅3.00。在金鷲隊擔任野球振興推進部長的松野秀三表示，自己並非負責選手的合約，因此無法發表太詳細的評論，「但是宋家豪選手在樂天的這10年貢獻，我是非常從內心感到感謝的。」談到過去效力金鷲隊的王彥程，在轉戰韓職後大放異彩，松野秀三說，「王彥程選手不管到哪裡，只要能夠發揮出他的潛力，我們都非常開心。」王彥程2019年與金鷲隊簽下育成合約，但在6個賽季中等不到支配下的機會，去年底轉戰韓國職棒韓華鷹隊，成為台灣首位韓職亞洲外援，本季投出11勝6敗、防禦率3.97的好成績，季末與韓華隊續約一紙30萬美金的合約。