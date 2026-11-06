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▲台灣國際旅展今（6）日初登場，12:00開放進場，不到一小時後就已湧現人潮。（圖／記者陳明安攝）

▲台北萬豪酒店指定住宿券推出展場每日限量快閃價，最高再省1111元。（圖／記者陳明安攝）

兩款房型現場再優惠 每天限量20張

寒舍集團住宿券33折、餐券下殺38折

▲寒舍集團集結旗下四大飯店品牌推出一系列優惠，祭出住宿33折起與餐券最低38折。（圖／記者陳明安攝）

星宇、虎航狂送機票 玩遊戲拿免費 Snoopy 購物袋

▲星宇航空推出購買機票到現場出示後，還可抽機票。（圖／記者陳明安攝）

▲台灣虎航今年攤位佈置得日本味十足，現場推出玩遊戲機會抽中最大獎「不限航點來回機票」。（圖／記者陳明安攝）

2026 ITF台灣國際旅展今（6）日於台北南港展覽館1館盛大開幕！今年適逢旅展40週年，正式更名為「ITF台灣國際旅展」。今天12:00才開展，11:30門口就已擠滿排隊人潮等候進場，待12點一到人群瞬間湧入場內。《NOWNEWS今日新聞》記者觀察，今日旅展一開跑後兩處人潮最明顯，包含飯店區，因為有優惠的住宿券、餐券，像是寒舍集團吃到飽餐券下殺38折，台北萬豪酒店的住宿券下殺25折之外現場還激省1111元。另外，航空公司區則是加碼可抽機票又有現場活動，同樣可見排隊民眾。台北萬豪酒店此次旅展推出住宿券25折、餐券64折起。旅展現場獨賣經典客房、天際客房、豪華套房住宿券，每張4999元起，平假日適用，過年、暑假不加價；8款餐券含Garden Kitchen下午茶、頂級鐵板燒、高空景觀餐廳等。單筆滿9999元贈品牌手提袋，滿15萬贈瞬熱飲水機。住宿券平假日、農曆過年及暑假皆不需加價即可入住。台北萬豪酒店表示，旅展現場又再加碼推出限量優惠，「天際客房」快閃價每張5999元及「豪華套房」快閃價每張8888元，兩款房型每天各限量20張，每人限購2張，售完為止。至於寒舍集團也集結旗下四大飯店品牌推出一系列優惠，祭出住宿33折起與餐券最低38折（現場限定），旅展現場每天限定僅限量50組的精選商品5折，包含台北喜來登的「十二廚」、台北寒舍艾美的「探索餐廳」與礁溪寒沐的「MU TABLE」3家吃到飽優惠餐券每天再加碼5折優惠，每天限量50組，每人限購一組。相較該餐廳原價，等於是最優下殺至38折。其他飯店也有現場優惠，像是凱撒飯店連鎖在台灣國際旅展現場也販售聯合住宿券、聯合餐券等，每日上午10點更推出限量「買一送一」餐券，每張售價890元還享有買一送一。至於航空公司，今年一次匯聚12大航空聚集，星宇航空推出各通路購買機票或星星相遇產品單筆消費滿2萬元，於展場出示購買憑證或電子機票(團體機票不適用)即可參加抽獎，獎項包含亞洲區不限航點商務艙來回機票、星宇航空獎勵哩程等。因為現場還販售星宇航空周邊商品，同樣可見民眾排隊購買。星宇航空另外還有排隊之處，即是民眾現場參加航點遊戲活動，即可獲得 Snoopy 購物袋一個，每人每日限兌換一個。而台灣虎航除了現場送桌曆，也有現場抽機票活動，參與台灣虎航攤位現場的「招福虎運籤」、「祭典嗨翻天」等互動活動，有機會抽中最大獎「不限航點來回機票」等超過9000份限量好禮。