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被追問哪裡傷天害理？沈富雄不客氣開嗆：綠暐瀚

質疑沈伯洋沒內容！黃暐瀚反問：你看過他政見嗎？

2026台北市長選戰持續升溫，前立委沈富雄近日接受資深媒體人黃暐瀚專訪，談到民進黨候選人沈伯洋的「洋流」時，突然火力全開，痛批這是總統賴清德因朝小野大而發動的「第三波攻勢」，甚至形容是「傷天害理、違憲違法的手段」；黃暐瀚當場打斷追問，沒想到卻被沈富雄直球反嗆：「人家說你是綠暐瀚，不是沒道理！」沈富雄5日在《POP撞新聞》節目中表示，所謂「洋流」說穿了，就是賴清德因為不滿朝小野大的政治局勢，所想出來的第三波手段，非常傷天害理、違憲違法。黃暐瀚聽聞後立即提出質疑：「蛤？你要說清楚，洋流為什麼傷天害理？」認為沈伯洋投入市長選舉是正常的民主競爭，現在已非發動罷免。沈富雄則反批，黃暐瀚被外界稱為「綠暐瀚」不是沒有道理，堅持三波政治行動本質上都是同一套操作，只是換了不同包裝，並直言：「第一波大罷免、第二波不副署、第三波選市長。」此外，他更提出質疑，沈伯洋是全民防衛組織「黑熊學院」的創辦人，原先主張「抗中保台」，如今卻轉而以溫和形象參選市長，「洋流」究竟能提出多少實質內容？針對該說法，黃暐瀚並不認同，反問對方：「你有去看他的政見？還有他的政策島？」並聲明沈伯洋其實談過不少市政議題；沈富雄則回應，「有啊，但那都不是重點！」若自己是辯論的角色，會直接追問沈伯洋覺得台北市哪些地方不順？接著舉出兒虐、營養午餐，以及砍樹等議題，質疑難道這樣就順了？「所以你結論是沈伯洋不會贏？」黃暐瀚拋出犀利一問，沈富雄態度則是相當堅定，認為這波「洋流」攻勢將重演大罷免失利的結果，選民最終會看清沈伯洋及其競選策略的真面目，更形容台灣人民的眼睛，就好像昨天美國人民的眼睛一樣」。黃暐瀚接著追問，這是否代表他看好蔣萬安成功連任？沈富雄不僅給出肯定答案，還進一步透露，自己原本認為新北市長候選人李四川的選情已經落後，但近期觀察後，發現川伯也逐漸把氣勢拉回來了，原先認為基隆、台北、新北等地局勢都相當危險，如今則感覺藍營的氣勢已有回升。