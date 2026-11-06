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▲因全裸疊羅漢而被罵翻的酒店老闆現身，親揭當時的超淫亂內幕。（圖／翻攝自X）

日本YTR「Naokiman」有400萬訂閱，人氣非常高，還跨界主持綜藝節目《Naokiman的都市傳說Wide Show》，而近日主題聚焦在東京的「港區聚會」，並邀請現役酒店公關Yuipisu（ゆいぴす）現身，揭露頂級社交圈的極樂派對荒淫內幕。不料她竟爆料曾看到陪酒女一進包廂就脫光等候，還有店家指出曾有熟客社長包場辦「全裸疊羅漢」的活動，讓現場來賓都超驚訝。節目近期邀請酒店公關Yuipisu現身，她也透露曾參加過一場超大尺度的聚會，一進包廂就看到被召集來的女性已脫光等候，現場除了有酒店小姐外，還有各大企業老闆與不同身分的人，整個場面非常混亂又失控。另一名陪酒女Riho（りほ）則透露參加聚會的基本時薪都差不多，基本上都是靠額外加價在賺錢，只要配合客人特殊要求，就可以拿到高額的報酬。不僅如此，節目也邀請受害店家老闆，爆料曾非常轟動的「全裸疊羅漢」內幕。該店老闆透露當時一位熟客社長要求包場，還說不需要店員，只需要準備好酒水，店家就因長期累積的信任答應，沒想到幾天後，就有其他客人急忙告訴他被爆料消息，指出網路上出現店裡女生全裸玩體操疊羅漢，還疊成金字塔。老闆在節目中無奈表示當時聚會是凌晨5點到7點，自己完全不知道，調閱監視器才知道影片真的被外流，還在看了影片後發現，玩疊羅漢的人中間還失敗倒下一次，重新疊了一次才成功，超荒唐的狀況讓來賓都哭笑不得。回顧全裸疊羅漢事件來源，日本某東京酒店在今年5月流傳一段影片，日本知名企業家坂井秀人穿著西裝、拿著香檳高喊：「這就是資本主義！」隨後就淋到一旁由6名全裸女性堆疊的人體塔上，而且在塔頂背部朝上的還是AV女優丸之內Reina。除此之外，還外流出「鈔票女體盛」等超淫亂畫面。坂井秀人一開始否認，表示是AI、惡意抹黑的內容，但隨著越來越多畫面流出，他也終於承認並道歉。