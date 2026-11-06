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對戰組合 比賽結果 勝隊最高數據 敗隊最高數據 奧蘭多魔術 @ 鳳凰城太陽 太陽117比104魔術 布克30分、8助攻、3抄截 小卡特27分、13籃板 邁阿密熱火 @ 金州勇士 勇士120比100熱火 柯瑞29分、4助攻 米切爾22分、8助攻

比賽時間（台灣時間） 對戰組合 轉播單位 國際盤口預測 08:00 華盛頓巫師 @ 亞特蘭大老鷹 官方轉播 — 08:00 波士頓塞爾提克 @ 夏洛特黃蜂 官方轉播 塞爾提克讓8.5分／大小分210.5 08:30 費城76人 @ 克里夫蘭騎士 Prime Video 76人讓2.5分／大小分228.5 09:00 猶他爵士 @ 達拉斯獨行俠 官方轉播 獨行俠讓7.5分／大小分226.5 09:00 奧克拉荷馬雷霆 @ 孟菲斯灰熊 官方轉播 雷霆讓3.5分／大小分225.5 09:00 多倫多暴龍 @ 密爾瓦基公鹿 官方轉播 暴龍讓6.5分／大小分230.5 09:00 明尼蘇達灰狼 @ 紐奧良鵜鶘 官方轉播 灰狼讓4.5分／大小分230.5 11:00 波特蘭拓荒者 @ 洛杉磯湖人 Prime Video 湖人讓2.5分／大小分232.5 11:00 聖安東尼奧馬刺 @ 沙加緬度國王 官方轉播 馬刺讓15.5分／大小分228.5

NBA例行賽於台灣時間11月6日上演精采對決，近況火燙的金州勇士隊坐鎮主場迎戰邁阿密熱火隊。勇士當家球星柯瑞（Stephen Curry）上半場手感冰冷僅得7分，但他在第三節徹底爆發單節獨攬14分、連飆外線並製造犯規，全場轟下29分，帶動勇士拉出一波17：3的致命反擊狂潮徹底擊潰對手防線；終場勇士便以120：100大勝熱火，收下近期一波6連勝。在同日另一場對決中，鳳凰城太陽隊則在布克（Devin Booker）飆出30分與狄龍（Dillon Brooks）攻下24分的聯手帶領下，以117：104力克奧蘭多魔術隊，順利終結4連敗。此役是前勇士四冠功勳射手克萊湯普森（Klay Thompson）轉戰熱火後首度以客隊身分重返大通中心，首節他便賞給老搭檔柯瑞一記追魂大帽，配合「字母哥」阿德托昆博（Giannis Antetokounmpo）與阿德巴約（Bam Adebayo）的禁區肆虐，熱火一度反客為主取得兩位數領先。半場打完雙方戰成53比53平手。進入下半場後戰局風雲變色，上半場10投僅2中的柯瑞化身進攻教科書，單節連續命中3記三分球並製造外線犯規，聯手霍福德（Al Horford）掀起波濤洶湧的進攻浪潮，瞬間將領先擴大至兩位數。全場柯瑞轟下29分與4次助攻，菜鳥新星倫德伯格（Yaxel Lendeborg）持續穩定輸出繳出17分、8籃板與6助攻，替補射手尼昂（Georges Niang）也挹注13分；防守核心格林（Draymond Green）雖僅得2分，但送出全場最高的11次助攻並抓下5籃板。熱火隊方面以米切爾（Davion Mitchell）攻下22分與8助攻最為亮眼，安戴托昆波斬獲20分與14籃板，阿德巴約拿下18分與10籃板，湯普森則進帳11分。在同日進行的另一場常規賽中，背靠背出戰的鳳凰城太陽隊迎來反彈之戰。面對缺少班凱羅（Paolo Banchero）等多名主力的魔術隊，太陽隊外線萬箭齊發，前三節三分球26投14中，布克全場砍下30分、8助攻與3抄截，狄龍挹注4記三分球攻下24分，布里奇斯（Mikal Bridges）貢獻18分與13籃板，在末節初段一度將領先優勢擴大至30分之多。儘管魔術中鋒小卡特（Wendell Carter Jr.）苦撐繳出27分與13籃板、小瓦格納（Franz Wagner）送出15分與15次助攻，魔術最終仍以104：117吞下3連敗，太陽則成功止血終結4連敗泥淖。