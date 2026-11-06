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德州新州長發言震撼美股 台股、費半一起倒

台股今（6）日一片慘綠，盤中下跌3,737.672點，成歷史最慘紀錄，好在隨後跌幅收斂，收39701.64點，下跌1873.08點或4.51%。分析師表示，短期台股跌幅較深，雖然下週有機會醞釀反轉，但仍要看美股政策走向，下週可朝價值股如傳產產業龍頭股，或是生技產業等族群留意。資深分析師翁偉捷表示，短期台股跌幅較深，下週有機會醞釀反彈，但若反彈，建議以科技、AI類股作為減碼、逃命為主；操作上可轉向搜尋價值股，例如生技產業及傳統產業龍頭股等具有長期價值投資機會。後續台股走勢，關鍵仍在美股是否持續下跌。翁偉捷表示，台股今日走勢受到市場驚嚇，主要是受到費城半導體指數昨天重挫12%影響，主因包括民主黨在國會橫掃選舉，以及德州新任州長提出暫停資料中心建設的政策，使AI概念股承受沉重賣壓。翁偉捷指出，後續須觀察德州政策，以及美國AI基礎建設相關的半導體設備廠、記憶體個股能否止跌回穩。若美股相關族群持續重挫，台股走勢就無法樂觀；反之，若美股相關個股能夠止穩，台股下周則有機會順勢反彈。