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租屋平台為何要走訪全台各地租賃公會？租屋平台租租通今年展開一項特別行動，由執行長鍾宜珊率領團隊，逐一拜訪全台各地租賃住宅服務商業同業公會，向公會理事長請益，深入了解民間社會住宅包租代管制度的運作情形，以及第一線業者在房源管理、法規遵循與租賃糾紛處理上面臨的挑戰。租租通表示，過去對於非政府興建的民間社會住宅包租代管制度，僅知道政策存在，卻不清楚累計超過10萬戶的房源究竟是如何建立。根據內政部國土管理署2026年8月11日公布資料，社會住宅包租代管累計已協助11萬6,390戶家庭，其中經濟或社會弱勢戶占41.19%。這些住宅並非由政府興建，而是透過民間房東提供房屋，再由各地租賃住宅服務業者媒合、管理，一戶一戶累積而成。依《租賃住宅市場發展及管理條例》，租賃住宅服務業主要分為代管業與包租業。代管業接受房東委託，協助處理出租及管理事務，租約仍由房東與租客簽訂；包租業則先向房東承租房屋，再以業者名義轉租給租客，須自行承擔租金及房屋空置風險。不過，社會住宅包租代管制度對業者另有規範，業者向房東承租多少租金，就必須以相同租金轉租給符合資格的租客，無法透過租金價差獲利，收入主要來自媒合及管理服務費用，也讓業者面臨成本與人力負擔。新北市租賃住宅服務商業同業公會理事長王則人回憶，2016、2017年政策剛開始試辦時，不少同業聽完說明會便直接離席，甚至認為「笨蛋才去做社會住宅」。他當時經營的公司有12名業務人員，卻因合約程序繁瑣，加上居住安全規範要求嚴格，最後有8人離職。早期一個案件可能涉及多達80頁的紙本合約，業務人員光是手動輸入一份合約，就可能耗費兩個小時以上。除了行政流程繁瑣，業者初期推廣政策時，也經常遭房東質疑。公會理事長分享，當年第一線人員打電話向房東介紹民間社會住宅政策，因為涉及政府補助及免費服務，許多房東難以相信，甚至直接將業者誤認為詐騙集團。曾有房東太太有意加入社宅包租代管方案，服務專員登門準備簽約時，卻遭房東先生誤認為詐騙，情緒激動之下將專員趕出家門，甚至造成專員受傷，最後鬧到警局。巧合的是，前來處理的男警員本身就是民間社會住宅租客，當場替業者澄清，表示自己租住的房屋就是透過相關業者承租，服務品質良好，才讓房東逐漸消除疑慮。房東最關心的問題之一，就是房屋加入社宅包租代管後，是否能夠穩定收租。公會理事長指出，外界經常將社宅租客與弱勢族群連結，擔心租金繳納情形，但根據第一線統計，社宅租金延遲繳納率不到2%。由於租客享有政府租金補助，若未按時繳租，可能影響補助資格，因此多數租客反而相當重視繳租時間。此外，社宅包租代管也協助改善高齡長者的居住環境。部分長者雖然名下擁有房屋，卻居住在屋齡30、40年的老舊公寓，每天上下樓梯對體力及關節造成負擔。透過長者換屋計畫，業者協助長者將原有房屋出租，再轉租有電梯、鄰近醫療院所及交通便利的住宅，讓長者有機會改善居住品質。走訪過程中，租租通也發現，包租代管業者的工作遠不只是收租、報修，還包括房東與租客之間的溝通協調，以及各種租賃糾紛處理。據公會分享，地區公會平均每3個月約需處理146件租賃糾紛，常見問題包括租客長期欠租卻不搬遷、退租點交時對自然折舊與人為損壞的認定不同，以及房屋資料人工輸入錯誤所衍生的裁罰與營運風險。台南市租賃住宅服務商業同業公會理事長顏素真也特別強調產業自律的重要性，要求新進人員不得教唆前東家的客戶在合約期間提前解約，再轉移案件至新公司，認為唯有建立良好的同業規範，才能讓整體產業長久發展。除了行政及租賃管理工作，第一線人員有時還得承接租客的情緒需求。曾有社宅租客深夜因情緒不穩打電話求助，客服管理師並未掛斷電話，而是持續陪伴對方談話。這也讓租租通團隊看見，包租代管業者所提供的服務，早已超越單純的合約管理，有時更是在租客需要幫助時，成為願意接起電話、提供支持的人。在了解產業需求後，租租通也開始思考數位平台如何協助第一線業者。租賃住宅管理人員依規定須接受30小時訓練並測驗合格，證書效期為4年，屆期還須再接受20小時訓練換證，顯示產業已有一定的專業制度與法規要求，但紙本作業及人工處理流程仍占有相當比例。台北市租賃住宅服務商業同業公會理事長林政緯指出，租賃管理與數位平台是兩種不同的專業領域，期待租屋平台不只是提供房源刊登管道，更能實際走進租賃服務產業，了解業者、房東及租客面臨的問題。對此，租租通在走訪公會後，進一步調整平台功能，推出多項協助措施。首先是批次上架服務，針對業者一次需要處理數百筆房源刊登與更新的需求，協助將既有物件批次搬上平台，減少人工逐筆輸入所耗費的時間。不僅如此，平台增設社會住宅專區及多項特色標籤，租客可依照「社會住宅」、「可申請租金補貼」、「可養寵物」、「電費依台電計價」等條件篩選物件，減少反覆電話詢問的時間，也讓租屋資訊更加透明。租租通也強調，平台專注於租賃市場，不經營房屋買賣業務，希望透過更符合租屋需求的物件呈現及篩選功能，與以買賣為主要業務的綜合型廣告平台做出區隔。根據GA4統計，租租通網站每月造訪數超過百萬次，使用者以年輕租屋族群為主，也為租賃業者提供更多房源曝光機會。租租通表示，這次走訪全台租賃公會，讓團隊看見民間社會住宅11萬多戶成果背後，是業者長期投入房東開發、租賃管理、糾紛協調及弱勢照顧的努力。從早期被誤認為詐騙集團，到逐步建立房東信任，包租代管業者在民間社宅制度發展過程中扮演重要角色。未來租租通將持續透過數位工具整合租屋資訊，讓租客能清楚辨識房源刊登身分、依需求篩選物件，也協助租賃住宅服務業者提升房源管理及曝光效率。房東若想了解社會住宅包租代管的節稅效益，可至租租通社會住宅專區試算；租客則可透過搜尋頁面的標籤功能，尋找可申請租金補貼或社會住宅的房源。