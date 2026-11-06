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台北股市今（6）日開盤遭遇猛烈賣壓，加權指數一度下殺3,737.67點，最低來到37,837.05點，隨後買盤進場帶動指數反彈，但終場仍未能守住4萬點大關，指數收在39,701.64點，下跌1,873.08點，跌幅4.51%，成交金額達1兆2,461.04億元。台股今日以38,915.76點開出，較前一交易日收盤41,574.72點下跌2,658.96點，盤中最低下探37,837.05點，跌點擴大至3,737.67點，跌幅達8.99%；隨後指數震盪回升，盤中最高來到40,435.83點，但終場仍收在4萬點以下，全天高低震盪達2,598.78點。權值股方面，台積電（2330）下跌105元，收在2,135元，跌幅4.69%；聯發科（2454）下跌70元，收3,390元；鴻海（2317）下跌10.5元，收224.5元。台股今日從盤中大跌近3,800點，到終場跌幅收斂至4.51%，顯示盤中低檔出現反彈，但指數仍未收復4萬點。ETF方面，台股今日重挫，反向ETF與正向槓桿ETF表現出現分歧。以群益臺灣加權反1（00686R）、富邦臺灣加權反1（00676R）為例，盤面行情資料顯示兩檔均呈現上漲；相較之下，追蹤台股指數正向2倍的群益臺灣加權正2（00685L），則面臨較大的下跌壓力，反映槓桿型ETF在大盤劇烈波動時的價格變化。