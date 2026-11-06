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▲賴清德出席「民主進步黨40週年暨國際自由聯盟（LI）第65屆大會」外交酒會。（圖／民進黨提供）

民進黨主席、總統賴清德昨（5）晚出席於圓山大飯店舉行的「民主進步黨40週年暨國際自由聯盟（LI）第65屆大會」外交酒會。賴清德致詞時表示，自由不會自我防衛，需要勇氣與團結，捍衛核心價值、強化全球團結、確保民主未來的時刻就是現在，只要攜手齊心，自由民主終將獲勝。賴清德致詞時表示，今年適逢民進黨創黨40週年、台灣總統直選30週年，以及國際自由聯盟第65屆世界大會，三項深具意義的里程碑，彰顯台灣四十年來與國際自由聯盟並肩同行，始終堅守人權、個人自由與法治價值。隨著雙方合作持續深化，台灣深切珍視這項全球夥伴關係，並將持續為世界做出負責任的貢獻。賴清德提及，國際自由聯盟於今年稍早一致通過決議，祝賀台灣總統直選30週年，展現與台灣人民堅定不移的團結，不僅挺身反對威權壓迫，更堅決支持台灣在世界舞台上應有的地位，他謹代表台灣向今晚在座的每一位朋友致上由衷感謝。針對本屆大會主題「打造韌性民主，共創安全未來」，賴清德指出，威權政權宣稱集權能帶來秩序與效率，但歷史證明專制仰賴恐懼統治，唯有民主能激發人類潛能，然而，光憑言詞無法維繫社會，民主與政府都必須切實為人民帶來成果，當公共政策減輕家庭負擔、照顧長者並為年輕人創造實質機會時，公眾信任便會增長；一個能切實造福人民的民主體制堅定不移，這份持久的信任，正是防禦外來干預與威權謊言最強大的後盾。談及國際局勢，賴清德直言，以規則為基礎的國際秩序正面臨嚴峻挑戰，從烏克蘭戰爭到整個印太地區的灰色地帶脅迫，威權勢力正持續考驗自由世界的決心。台灣的民主建立在巨大的犧牲之上，因此深知和平的代價，台灣全心致力於維持台海和平與區域穩定，不尋求衝突，也絕不挑釁，但歷史的教訓十分明確，綏靖不會帶來和平，妥協只會招致侵略，真正的和平必須立足於實力，因此，台灣正推動國防現代化、投資不對稱戰力，並強化全社會防衛韌性；台灣樂見在對等與尊嚴的基礎上展開對話，並在守護台灣主權與民主生活方式上堅定不移。在經濟層面，賴清德強調韌性同樣仰賴經濟安全。當專制政權將關鍵技術與供應路線武器化時，民主國家必須團結一致。台灣在先進半導體產業扮演核心角色，這份優勢不僅是商業資產，更是台灣與自由世界共同承擔的責任，台灣願與民主夥伴共同建構安全、透明且值得信賴的供應鏈；當民主國家共同創新、共同投資、共同貿易，任何威權勢力都無法將自由世界作為人質。賴清德致詞最後強調，當前面對的選擇十分明確，是威權脅迫與民主尊嚴之間的抉擇，也是專斷權力與法治之間的抉擇。賴清德也引述歷史警語，指出「自由距離滅絕永遠只有一個世代的距離」，自由不會自我防衛，需要勇氣與團結，捍衛核心價值、強化全球團結、確保民主未來的時刻就是現在，只要攜手齊心，自由民主終將獲勝。國際自由聯盟（Liberal International）成立近80年以來，首度在台灣舉辦全體會員大會。作為串聯全球超過100個自由派政黨與政治領袖的重要跨國組織，本次大會規模盛大，共匯聚來自亞、歐、非、美洲近50國、70個政黨，逾150位各國代表親臨參與。訪台貴賓陣容堅強，包括國際自由聯盟主席 Karl-Heinz Paqué、塞席爾前總統 Wavel Ramkalawan、歐洲議會議員 Hilde Vautmans 與 Michal Wiezik、加拿大參議員 Tony Ince、納米比亞獨立愛國者變革黨主席 Panduleni Itula 及國會議員 Rodney Cloete、芬蘭國會議員 Eva Biaudet、羅馬尼亞國會議員 Iulian Bulai、國際自由聯盟人權委員會主席暨英國上議院議員 Sal Brinton，以及喬治亞前國防部長 Tinatin Khidasheli 等重量級政要。