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金州勇士隊當家巨星柯瑞（Stephen Curry）再度改寫聯盟史冊。在勇士以120：100痛宰邁阿密熱火隊的比賽中，柯瑞僅出賽28分鐘便轟下全場最高的29分，其中下半場9投7中狂飆22分率隊奠定勝基。NBA官方賽後正式發文認證，柯瑞成為NBA歷史上首位在38歲或以上年齡「連續4場比賽命中至少5記三分球」的球員，持續將個人的傳奇射手天花板推向不可思議的歷史新高度。美媒記者西格爾（Brett Siegel）進一步統計，柯瑞在最近四場比賽中場均狂轟34.5分、三分球命中率高達45.5%；在過去一週的同時間段內，全聯盟僅有湖人隊唐西奇（Luka Doncic）與馬刺隊文班亞馬（Victor Wembanyama）的場均得分能超越柯瑞，足見這位38歲老將在進攻端的統治力完全不輸年輕一代的聯盟領軍球星。除了創下38歲以上連續4戰至少5記三分的歷史首見神紀錄，並在同場超越名人堂巨星羅伯森（Oscar Robertson）升至歷史總得分榜第17位外，柯瑞目前生涯總得分來到26711分。據官方數據統計，柯瑞距離超越衛斯特布魯克（Russell Westbrook）成為NBA歷史生涯總得分最高的控球後衛，目前僅僅相差439分，隨著勇士氣勢如虹收下6連勝，柯瑞正式登頂歷史控衛得分王的榮耀時刻已進入最後倒數階段。柯瑞本場比賽展現出極致的大心臟調整能力。上半場手感欠佳的他10投僅2中拿到7分，但進入第三節後徹底覺醒，在短短7分鐘內投籃5投4中、三分球4投3中狂轟14分，第四節又以4投3中追加8分，下半場以高達77.8%的命中率粉碎熱火防線。勇士隨隊記者強森（Dalton Johnson）指出，柯瑞本賽季在第三節的三分球命中率已高達恐怖的61.9%（21投13中），「第三節柯瑞」的致命招牌依舊令全聯盟防線聞風喪膽。全場戰罷，柯瑞出戰27分57秒，19投9中、其中外線12投6中、罰球5罰全中，高效率斬獲29分、1籃板、4助攻與1抄截。知名體育媒體《ClutchPoints》賽後驚嘆，柯瑞在過去5場比賽中率隊豪取5連勝，分別繳出24分（3記三分）、44分（6記三分）、31分（8記三分）、34分（5記三分）與29分（6記三分）的超凡輸出，。