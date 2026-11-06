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▲▼王希怡闖蕩演藝圈的時候拍過許多性感寫真。（圖／翻攝自微博＠王希怡）

魔術大師劉謙紅遍兩岸三地，經常受邀登上春晚表演，連帶讓他的妻子王希怡也受到關注。據了解，王希怡家世背景不簡單，她是北京著名宮廷料理「厲家菜」的第三代傳人，身家粗估破億；她過去還曾勇闖演藝圈，是中國女團UP Girls的第一代成員。而王希怡早年以模特兒身分工作時，也曾拍過內衣寫真，當時穿著相當清涼，身材超級火辣。現年40歲的王希怡畢業於澳洲墨爾本大學，年輕時以模特兒身分走紅，拍過不少清涼寫真照片，最誇張尺度甚至是上空，王希怡僅用雙手護住上圍，風格非常大膽。後來在2010年時，王希怡還加入女團UP Girls出道，一度遠赴日本、韓國受訓，發行過專輯，可惜成績平平，所以她就漸漸淡出演藝圈。而王希怡其實是不缺錢的白富美，她是宮廷料理「厲家菜」的第三代傳人，「厲家菜」在全球8個據點設有分店，包含東京、台北、墨爾本，是曾拿過米其林2星的連鎖餐廳，因此王希怡也被陸媒估算身價應該有破億。劉謙2012年在飯局上認識王希怡後，就對她一見鍾情，主動展開追求，兩人最終在2014年登記結婚、2015年才公開喜訊，同年8月還迎來兒子「頭頭」出生。王希怡也從此回歸家庭，專心當劉謙的賢內助，不再參與演藝活動。直到2019年《魯豫有約一日行》到劉謙家中拍攝時，觀眾才久違看到王希怡。當時生完小孩的她，外型幾乎沒什麼改變，說話聲音輕柔，非常有氣質。她也在節目上爆料，劉謙私下其實很悶燒，沒有在外面那麼有趣，所以兩人結婚後，她一度不太能適應，更抱怨劉謙如果接到春晚表演，大概會維持4、5個「工作魔人」的狀態，完全聽不進別人說話，只會埋頭苦幹，她那時候就會覺得自己好像「失戀」一樣，直到春晚結束，劉謙才會恢復正常，讓魯豫聽後笑翻。