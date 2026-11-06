美國總統川普（Donald Trump）想在華盛頓特區，興建一座高達76公尺的「凱旋門」計畫，才剛獲得聯邦規劃委員會最終批准，不到1小時就遭法院緊急踩煞車！聯邦法官下令暫停相關施工14天，讓這項備受爭議的建設再添變數。
更引人注意的是，川普過去曾公開展示凱旋門模型，當時記者曾問他，這座建築是為誰而建的，他竟直接指著自己回答：「我（Me）。」這番話也讓外界質疑，這座號稱紀念美國建國250週年的地標，究竟是為了國家，還是為了總統個人留下政治遺產。
才以8比4闖關...法官不到一小時就喊停
根據《CNN》報導，國家首都規劃委員會（NCPC）於當地時間週四晚間召開會議，經過超過8小時的公開聽證，最終以8票贊成、4票反對，通過凱旋門興建計畫。當天有超過120名民眾登記發言，其中不少是退伍軍人，紛紛要求委員會否決工程。
沒想到，表決結果出爐後不到一小時，聯邦地區法院法官丘特肯（Tanya Chutkan）便發布命令，禁止川普政府在預定地點展開任何與施工相關的活動，暫停期限為14天。
由於川普政府先前表示，取得最終批准後，可能就會立即動工，法院這項命令形同當場踩下煞車。
共和黨期中選舉失利 白宮急著趕進度
共和黨才剛在期中選舉中，失去國會2院控制權，新國會將於明年1月正式就任，屆時川普政府推動大型建設計畫，將面臨更嚴格的監督與審查。
《CNN》指出，白宮急於在民主黨控制的新國會接手前，推進凱旋門工程。事實上，川普在選舉結果出爐後首次公開露面時，便帶著記者參觀白宮宴會廳施工現場，大談工程進度。從白宮宴會廳到這座凱旋門，大型建設已成為他第二任期積極推動的項目。
鄰近阿靈頓公墓 42處歷史景點恐受影響
這座凱旋門預計興建於波多馬克河畔，鄰近阿靈頓國家公墓及林肯紀念堂，高度約250英尺（76公尺），川普希望打造全球最大的凱旋門，作為美國建國250週年的紀念地標。
不過，反對者認為，巨型建築將破壞華府原有的歷史景觀，甚至影響軍人安葬儀式的莊嚴氣氛。美國國家公園管理局今年8月公布的評估也指出，工程可能對多達42處歷史景點造成不利影響，其中6處受到的衝擊最為嚴重。
此外，反對者還質疑工程未經國會授權，違反《紀念工程法》（Commemorative Works Act），根本就是川普的「面子工程」，因此提起訴訟。川普政府則持續推進計畫，甚至規劃每天安排2個10小時班次，幾乎全天候施工。
更令人意外的是，川普曾表示，這座凱旋門除了作為觀光景點，還可能兼具軍事用途，用來存放無人機及彈藥。不過，最終送審的建築計畫，並未列入這些軍事設施。
如今，凱旋門雖然取得規劃委員會批准，卻又遭法院暫停施工14天，川普想在卸任前留下這座巨型地標，恐怕還得面對一連串法律與政治考驗。
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才以8比4闖關...法官不到一小時就喊停
根據《CNN》報導，國家首都規劃委員會（NCPC）於當地時間週四晚間召開會議，經過超過8小時的公開聽證，最終以8票贊成、4票反對，通過凱旋門興建計畫。當天有超過120名民眾登記發言，其中不少是退伍軍人，紛紛要求委員會否決工程。
沒想到，表決結果出爐後不到一小時，聯邦地區法院法官丘特肯（Tanya Chutkan）便發布命令，禁止川普政府在預定地點展開任何與施工相關的活動，暫停期限為14天。
由於川普政府先前表示，取得最終批准後，可能就會立即動工，法院這項命令形同當場踩下煞車。
共和黨期中選舉失利 白宮急著趕進度
共和黨才剛在期中選舉中，失去國會2院控制權，新國會將於明年1月正式就任，屆時川普政府推動大型建設計畫，將面臨更嚴格的監督與審查。
《CNN》指出，白宮急於在民主黨控制的新國會接手前，推進凱旋門工程。事實上，川普在選舉結果出爐後首次公開露面時，便帶著記者參觀白宮宴會廳施工現場，大談工程進度。從白宮宴會廳到這座凱旋門，大型建設已成為他第二任期積極推動的項目。
鄰近阿靈頓公墓 42處歷史景點恐受影響
這座凱旋門預計興建於波多馬克河畔，鄰近阿靈頓國家公墓及林肯紀念堂，高度約250英尺（76公尺），川普希望打造全球最大的凱旋門，作為美國建國250週年的紀念地標。
不過，反對者認為，巨型建築將破壞華府原有的歷史景觀，甚至影響軍人安葬儀式的莊嚴氣氛。美國國家公園管理局今年8月公布的評估也指出，工程可能對多達42處歷史景點造成不利影響，其中6處受到的衝擊最為嚴重。
此外，反對者還質疑工程未經國會授權，違反《紀念工程法》（Commemorative Works Act），根本就是川普的「面子工程」，因此提起訴訟。川普政府則持續推進計畫，甚至規劃每天安排2個10小時班次，幾乎全天候施工。
更令人意外的是，川普曾表示，這座凱旋門除了作為觀光景點，還可能兼具軍事用途，用來存放無人機及彈藥。不過，最終送審的建築計畫，並未列入這些軍事設施。
如今，凱旋門雖然取得規劃委員會批准，卻又遭法院暫停施工14天，川普想在卸任前留下這座巨型地標，恐怕還得面對一連串法律與政治考驗。
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