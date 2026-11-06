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民進黨台北市長候選人沈伯洋「台北大洋流」車掃進入最後階段，剩下2場行程，本週六（7日）將前往內湖南港區，日前更特地拜會有「內湖王」之稱的國民黨籍前台北市議長陳健治，引發政壇關注。台灣青年民主協會理事張育萌則注意到，陳健治受訪時的一番談話很耐人尋味，質疑是否在暗諷「有人不願意來看我」，最後他更意味深長地說：「聽得懂的就懂。」張育萌指出，陳健治一共35年都當民意代表，所以當他退休後，任何要選台北市長的候選人，不管掛什麼黨籍，基本上都會去拜訪，包括1998年王建煊、2014年的柯文哲和連勝文，都有去見過陳健治。張育萌提到，2014年陳健治是支持連勝文，但在2022年時，雖陳健治是國民黨，卻罕見表態支持無黨籍的黃珊珊。張育萌表示，沈伯洋在港湖大車掃前，拜訪陳健治這位「台北的地方自治活字典」，當然是出高招，而且，還是拜訪中最高調的那一種層級，媒體直接去拍，而陳健治和沈伯洋公開同框，當然是彼此有溝通過；張育萌反酸，敵對陣營的回覆堪稱是場「天大的災難」，蔣萬安竟然說：「早就已經邀請陳健治11月12日下午到競總來！」「我聽到真的傻眼。」張育萌強調，不管支持哪個政黨，以陳健治這樣「段位」的長輩，沒讓人三顧茅廬就不錯了，竟然還叫人家來競總？自己如果是蔣萬安幕僚，聽到這傢伙喜滋滋把「第一屆台北市議員」叫來，還大言不慚，一定當場昏倒。張育萌分析，陳健治在政壇打滾35年，講話高來高去，雖然沒有直接喊出「支持沈伯洋」，但他受訪時講的話卻很耐人尋味：「沈伯洋看得起我，沒有把我看得太老，他說要來看我，我當然非常高興，祝他一切順利。」恐怕是在暗諷有人「不願意來看我」，張育萌直言聽得懂的就懂，更以《康熙來了》迷因狠酸：「他要我去競總見他欸，康永哥！」