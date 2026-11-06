2026年《英雄聯盟》世界賽今（6）日由中國LPL賽區的BLG，對戰韓國LCK賽區DK，最終由BLG以3比0橫掃DK，也讓ShowMaker提前離開今年世界賽之旅。明（7）日清晨6點，將由Faker帶領的T1，迎戰歐洲賽區的黑馬戰隊KC。
DK慘遭直落三 止步八強
韓國戰隊DK本屆來勢洶洶，首戰擊敗歐洲賽區G2，第二輪對上強隊T1逆轉勝，第三輪以直落二擊敗MKOI，是本屆世界賽最先確定進入8強的兩支隊伍，沒想到八強賽遇到BLG，慘遭直落三橫掃，以八強成績結束世界賽。
在第一場比賽，DK在前期握有領先，但在預示者團戰落敗，遭到BLG逆轉，經濟差距被慢慢拉開，最後DK無力回天，輸掉第一場比賽；第二場BLG前期就取得全面領先，憑藉穩定發育、累積經濟，將DK擊敗。
T1明對戰KC 勝者晉級四強
來到最後一場關鍵對決，DK前期可以說毫無優勢，各路潰不成軍，不過遊戲進展到16分鐘，BLG在團戰被DK反殺，DK打出一波ACE，讓DK又能喘口氣，但在18分鐘龍團BLG又取得勝利，經濟差距再度被拉開，最終由BLG拿下DK主堡，以3比0獲勝，和GEN、IG一起晉級四強。
八強賽壓軸比賽，由T1對上KC，其中歐洲戰隊KC一路從入圍賽殺進瑞士輪，在瑞士輪1勝2敗的組別中，對上台灣戰隊CFO，以2比0擊敗CFO，再於2勝2敗組別擊敗MKOI前進八強，可以說是本屆的黑馬隊伍，雙方將在台灣時間11月7日凌晨6點進行BO5賽事，究竟誰能取得最後一張四強賽門票，電競迷們都相當期待。
🟡LOL《英雄聯盟》2026世界賽八強賽賽程
📌11月4日凌晨6點：TES vs. IG
📌11月5日凌晨6點：GEN vs. LYON
📌11月6日凌晨6點：DK vs. BLG
📌11月7日凌晨6點：T1 vs. KC
🟡LOL《英雄聯盟》2026世界賽四強賽賽程
📌11月8日凌晨6點：GEN vs. IG
📌11月5日凌晨6點：TBD vs. BLG
🟡2026年 LOL世界賽直播連結
中文：Twitch、YouTube
英文：Twitch、YouTube
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韓國戰隊DK本屆來勢洶洶，首戰擊敗歐洲賽區G2，第二輪對上強隊T1逆轉勝，第三輪以直落二擊敗MKOI，是本屆世界賽最先確定進入8強的兩支隊伍，沒想到八強賽遇到BLG，慘遭直落三橫掃，以八強成績結束世界賽。
在第一場比賽，DK在前期握有領先，但在預示者團戰落敗，遭到BLG逆轉，經濟差距被慢慢拉開，最後DK無力回天，輸掉第一場比賽；第二場BLG前期就取得全面領先，憑藉穩定發育、累積經濟，將DK擊敗。
來到最後一場關鍵對決，DK前期可以說毫無優勢，各路潰不成軍，不過遊戲進展到16分鐘，BLG在團戰被DK反殺，DK打出一波ACE，讓DK又能喘口氣，但在18分鐘龍團BLG又取得勝利，經濟差距再度被拉開，最終由BLG拿下DK主堡，以3比0獲勝，和GEN、IG一起晉級四強。
八強賽壓軸比賽，由T1對上KC，其中歐洲戰隊KC一路從入圍賽殺進瑞士輪，在瑞士輪1勝2敗的組別中，對上台灣戰隊CFO，以2比0擊敗CFO，再於2勝2敗組別擊敗MKOI前進八強，可以說是本屆的黑馬隊伍，雙方將在台灣時間11月7日凌晨6點進行BO5賽事，究竟誰能取得最後一張四強賽門票，電競迷們都相當期待。
📌11月4日凌晨6點：TES vs. IG
📌11月5日凌晨6點：GEN vs. LYON
📌11月6日凌晨6點：DK vs. BLG
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🟡LOL《英雄聯盟》2026世界賽四強賽賽程
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