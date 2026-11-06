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▲林莎擁有高顏值、曼妙身材，受封「台版三上悠亞」、「國民初戀」、「無害女友」，今年首度入選2026全球百大美女。（圖／林莎臉書）

▲林莎釋出比基尼寫真作品，宣布未來不會再推出寫真集，《莎青》將是她的最後一本個人寫真書。（圖／林莎 • 03 IG＠superlisa821）

「台版三上悠亞」林莎憑精緻娃娃臉、32D好身材在競爭激烈的寫真界殺出一條血路，主持外景節目《食尚玩家》6年被譽為「扛起收視率的台柱」，去年和今年更入圍電視金鐘獎、世界百大美女，沒想到，她昨（5）日在粉專分享一張前凸後翹的性感泳裝照，宣布寫真新作6日開賣，同時也透露未來將不再寬衣解帶發行寫真集。林莎表示，從2019年首本寫真書《揭開面莎》一路走來，轉眼已經八年，今天她要把這份八年來最感謝、最熾熱的愛，完整封存獻給粉絲，即獻上自己的最後一本個人寫真書《莎青》，「這不只是一本寫真書，更是我想獻給每一位陪伴我走到這裡的你們，最深情、最認真的一份告白與感謝。」此外，林莎也感性道：「寫真生涯的圓滿終章，記錄下最真實、極致心動的我。告別寫真舞台，也是我為這段青春留下最美的逗號，希望在接下來的每一天，我依然能以另一種溫暖的方式，繼續陪在你們的身邊。」林莎隨文附上寫真封面照，只見她綁著公主頭長髮，穿一件枯葉色三點式泳衣，在泳池中側身回眸看向鏡頭，S型魔鬼體態一覽無遺，網友紛紛含淚回應：「辛苦莎了！這天還是到來了...我永遠支持妳」、「真的最後一本了嗎...」「買起來！但別莎青，想看更多不一樣風格的林莎...」、「妳是我們的青春啊！」