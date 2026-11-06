我是廣告 請繼續往下閱讀

從開季慘澹的0勝3敗、遭外界冷嘲熱諷，到如今拉出一波傲視全聯盟的6連勝，金州勇士隊給了所有質疑者一記響亮的耳光。在主場以120:100痛宰邁阿密熱火隊後，他們拉出了一波６連勝。這波6連勝期間，勇士場均轟下120.8分（聯盟第2）、場均淨勝12.8分（聯盟第2）、防守端將對手命中率壓制在44.4%，幾乎攻防都提升巨大，而其中也沒有祕訣，關鍵仍是他們打造王朝的那一套東西：空間、對位限制和執行力。勇士主帥科爾（Steve Kerr）賽後神情淡定地吐露心聲：「我一直有在關注外界的言論，看到有人說我們會很爛之類的；因此，證明他們是錯的，這就是我們的工作。」這場大勝熱火的戰役，柯瑞（Stephen Curry）維持了近期火燙的手感，格林（Draymond Green）也展現自己在防守東的價值，指揮隊友圍剿兩屆MVP球星「字母哥」阿德托昆博（Giannis Antetokounmpo），當居首功。熱火隊陣中坐擁「字母哥」阿德托昆博與阿德巴約（Bam Adebayo）的內線，開賽初期確實憑藉身材硬體優勢拉出一波14：4的下馬威。然而，勇士迅速落實的防守策略徹底扼殺了熱火的禁區生機。格林全場雖然僅出手3次得到2分，但他送出全場最高的11次助攻，更在防守端化身定海神針，不斷大聲呼喊指揮隊友建立協防網絡。面對字母哥強大的禁區衝擊力，勇士盡可能絕不落入單兵一對一單防的局面，以格林為軸心，在禁區罰球線前沿築起密不透風的「人牆」。一旦字母哥持球啟動，勇士兩翼鋒線與後衛立刻內縮收緊口袋，逼迫字母哥在中距離甚至三分線外跳投出手。全場字母哥看似繳出20分與14籃板的常規數據，但正負值卻是全場最慘烈的-22；他被迫在三分線外出手多達5次，除了開賽投進一記運氣球外，其餘4次全數打鐵。格林賽後表示：「面對這種級別的怪物球員，聯盟裡沒有任何人能靠一對一防住他。你只能接受他投進那些遠距離跳投；如果隊友不及時補位、不一起築起防守牆，你根本沒有任何機會。」科爾也毫不吝嗇讚美子弟兵：Draymond在防守Giannis時表現得非常出色。我們徹底封鎖了禁區，強迫他從外線出手，雖然他上半場投進幾球，但那些都是我們完全可以承受的防守代價。」到了下半場，勇士甚至大膽擺出格林搭配尼昂（Georges Niang）的前場組合，看似在高度與運動能力上居於劣勢，卻利用無懈可擊的站位意識與關門速度，讓字母哥深陷泥淖寸步難行。熱火開季進攻出現問題，角色球員失常是主要原因。球隊今日全場三分命中率低落至31%，哈達威（Tim Hardaway Jr.）外線3投0中、波蒂斯（Bobby Portis）2投0中還投出「籃外空心」，過去三戰狀態雪崩的威金斯（Andrew Wiggins）更在下半場徹底神隱、整季場均只剩4分。當外線完全無法提供懲罰性的牽制力時，熱火戰術就難以施展，字母哥在內線也更舉步維艱。第三節後段熱火甚至無奈將球權全塞給湯普森（Klay Thompson）強打持球單挑，把一位剛被獨行俠買斷的無球射手當作得分後衛布克（Devin Booker）來使用，無疑是進攻端窮途末路的一種體現。柯瑞今日上半場沒有太多發揮，但第三節短短7分鐘連轟3記三分獨拿14分，全場高效率斬獲29分。過去5場比賽他場均32.4分、5.2助攻、5.6記三分球，三項命中率分別為49%、48%與97%，真實命中率高達恐怖的70%。防守端有格林統御人牆穩固地盤，進攻端有柯瑞以歷史級無球牽引拉開無限空間，加上菜鳥倫德伯格（Yaxel Lendeborg）與波傑姆斯基（Brandin Podziemski）等年輕新血的活力挹注，勇士全隊攻防運轉流暢如水銀瀉地。從開季連敗的陰霾到如今與馬刺並列聯盟最長的6連勝，勇士向全聯盟展現了老牌冠軍隊的戰術素養與韌性，向聯盟發出不可忽視的聲音。