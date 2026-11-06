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老年憂鬱症容易被忽略 常會誤認成老化

超高齡社會下，長者心理健康不容忽視。根據《國際老年精神醫學期刊》的系統性文獻回顧研究，照顧負荷中位盛行率近5成，憂鬱與焦慮也都超過3成。醫師指出，老年憂鬱症盛行情形比一般人認知更普遍，也容易被忽略，也會將症狀誤認成老化，錯失早期發現、治療的機會，若長者出現3症狀應及早尋求協助。台灣2025年底已邁入超高齡社會，約每7人就有1人罹患不同程度的老年憂鬱症，董氏基金會今（6）日舉行「拾光足跡」陪伴特展記者會。一項最新發表於《國際老年精神醫學期刊》的系統性文獻回顧研究指出，跨世代的互動能改善長者與青年的心理健康、促進社會包容；另根據2025年發表於《Archives of Gerontology and Geriatrics Plus》的回顧研究發現，照顧負荷中位盛行率近5成，憂鬱與焦慮超過3成。寶佳基金會執行長陳煌江分享，老年心理健康需要長期的關注、持續投入資源與心力，讓心理健康觀念不只停留在宣導，而能走進社區、家庭及不同世代的生活。台灣憂鬱症防治協會理事長李龍騰提到，了解是預防老年憂鬱的第一步。憂鬱症在所有疾病中造成的社會經濟負擔排名第二，更是造成失能的第一名。「老年憂鬱症的盛行情形比一般人認知的更為普遍」，李龍騰指出，卻也容易被忽略。許多人因為不了解疾病，容易將憂鬱症狀誤認為正常老化，錯失早期發現、治療並恢復角色功能的機會。若發現長者情緒持續低落、對原本有興趣的事物失去興趣，或日常生活習慣出現明顯變化，應及早尋求專業協助。李龍騰說，老年憂鬱症與慢性病會相互影響，必須結合醫療生活照護以及家屬與親友的共同支持，才能提供最完善的照顧，陪伴長者不只是關心生活起居，而是留意彼此的情緒與身心狀態，透過傾聽與共伴，維持健康身心。