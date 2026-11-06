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「浪花兄弟」的重逢，每一次都值得球迷細細品味，尤其在湯普森（Klay Thompson）轉戰東區後，一個賽季最多就只會回到大通中心一次。在這段深厚的友情裡，柯瑞（Stephen Curry）依舊是熱情主動的一方，但比賽的勝負卻非常殘酷。金州勇士隊在主場以120：100大勝邁阿密熱火隊，一舉豪取6連勝；相反地，慘敗的熱火不僅沒能擋住柯瑞的下半場暴走，更徹底暴露了球隊在進攻開發與外線防守上的致命缺陷。賽前熱身訓練時，柯瑞再次主動走到湯普森半場的熱身區域寒暄。第一節比賽中，當柯瑞對位到湯普森時，甚至在比賽暫停期間指著湯普森、對著鏡頭比出大拇指，完全享受著與昔日老搭檔同場對決的時光。然而，湯普森的態度則截然不同。如同過往對決舊主時的冷冽，湯普森在場上幾乎不與柯瑞有任何語言或眼神交流，兩人「一冷一熱」的個性對比十分鮮明。這哥倆在上半場的手感其實都不盡理想，柯瑞10投2中僅得7分。前一天才對快艇砍下30分並投進絕殺三分球的湯普森，上半場也僅有4投1中得3分。但到了下半場，兩人之間的差距迅速拉開。比賽的轉折點出現在第三節，正如球迷所預料，柯瑞開啟了「咖哩大神模式」，單節前半段便輕鬆砍下14分，連飆三分球迅速拉開比分。湯普森雖然在柯瑞投進三分後隨即製造柯瑞的犯規，並在下一回合回應一顆外線，但他的火力輸出始終難以延續。隨著勇士進攻節奏完全打順，湯普森被迫扛起超出現階段能力的持球單打任務。第三節後半段，熱火甚至出現4個人站在旁邊看湯普森持球單打的無奈畫面。全場比賽湯普森10投3中，僅拿11分、0籃板，正負值-9，最終被自己曾經最熟悉的勇士體系打趴。本場賽事徹底打回了熱火的「強隊偽裝」。儘管字母哥（Giannis Antetokounmpo）全場繳出20分、14籃板的數據，但他在場時球隊不斷失分，正負值只剩-22。勇士下半場果斷祭出格林（Draymond Green）搭配尼昂（Georges Niang）的組合鎖死內線，放投外線，導致字母哥被迫投出高達5次的外線投射，但只中1顆。熱火全隊三分命中率僅僅31%，後場缺乏能有效組織進攻的控球手，威金斯（Andrew Wiggins）開場打完兩回合後近乎隱身，阿德巴約（Bam Adebayo）在外線也毫無威脅。除了進攻端的停滯，熱火防守端更被勇士當成「三分練習賽」，外線防守給不出壓力的情況下，被勇士全隊在下半場硬生生找回手感，比賽也就此失去懸念。開季慘遭3連敗的勇士，如今拉出一波全聯盟最長的6連勝，戰績躍升至5勝3敗。賽後勇士主帥科爾（Steve Kerr）談到當初外界的不看好時表示：「是的，我有關注那些言論，看到有人說我們會變得很爛之類的。所以，證明他們是錯的，這就是我們的工作。」曾經並肩作戰、奪下4座總冠軍的浪花兄弟，如今在灣區的球場上走向了截然不同的命運走向。柯瑞帶領著勇士持續在強權之路上邁進，而身穿熱火戰袍的湯普森與他的新東家，則還有漫長且艱辛的磨合之路要走。