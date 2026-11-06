每天外食、買便當，吃完後的紙餐盒該怎麼處理，常讓民眾傷透腦筋。近日就有一名網友詢問，紙餐盒究竟該丟垃圾還是回收？新北市環保局表示，紙便當盒並非一般廢紙，而是公告應回收的紙容器，正確處理方式可掌握「清、分、疊」：先倒掉廚餘、擦除油污或簡單沖洗，再與一般紙類及垃圾分開，最後壓扁整理交給回收車，若油污過重難以清理，可視情況當一般垃圾處理。民眾若將普通紙餐具混入一般垃圾，依《廢棄物清理法》可處1200至6000元罰鍰。
紙餐盒到底能不能回收？一堆人超困惑
一名網友昨日在Threads發文，表示自己一直搞不清楚一次性紙餐盒的回收規則。由於便當菜色經常附有醬汁，吃完後盒內難免留下油污，即使拿水清洗，也很難完全洗乾淨，因此想知道這類餐盒究竟能不能回收。
原PO透露，他曾看過民眾將紙餐盒分類後交給清潔隊，最後卻被直接丟進垃圾車，於是向當地清潔隊詢問，得到的回覆是「你要洗乾淨啊」，但究竟要清潔到什麼程度，仍讓他摸不著頭緒，「洗乾淨的標準到底在哪？全台灣各地的規定都不同⋯」
貼文曝光後，大多數網友也感到困惑，甚至做法不一，「紙餐具用過的一律丟垃圾桶，沒用過的會回收」、「用大量水清洗沒有比較環保，使用過都當垃圾丟了」、「曾經當一般垃圾被清潔員拒收過」、「你丟垃圾車會被罰！所以你要給回收車」。
紙便當盒要回收！掌握「清、分、疊」3原則 亂丟最高罰6000元
事實上，新北市環保局曾透過臉書粉專「新北i環保」說明，紙餐盒並非一般廢紙，而是歸類為「廢紙容器類」。常見的便當盒、紙碗、手搖飲料杯、牛奶盒、鋁箔包及泡麵碗等，都屬於紙容器範圍。
環保局指出，這類容器為了防水、防油，內層通常會覆蓋塑膠薄膜，或經過特殊防水處理，因此不能和報紙、紙箱等一般紙類混在一起回收，必須交由專業處理廠進行材質分離，再製成紙製品或其他再生材料。
至於紙餐盒是否必須清洗到完全沒有油漬，環保局提醒，回收重點並不是外觀毫無污痕，而是不能殘留明顯食物、廚餘或湯汁。民眾可依照「清、分、疊」3個步驟處理：
◼︎清除殘渣：
先倒掉剩餘食物及湯汁，再用餐巾紙擦拭，或以少量清水簡單沖洗，避免餐盒留下明顯廚餘，也能減少異味及蚊蟲問題。
◼︎分類分開：
將紙容器與廚餘、一般垃圾分開，也不能混入報紙、紙箱等一般廢紙，應依照「廢紙容器類」分類回收。
◼︎壓扁堆疊：
清理完成後將餐盒壓扁、整齊堆疊，減少占用空間，最後交給清潔隊資源回收車或回收業者。
若餐盒油污過重，難以透過簡單擦拭或沖洗清除，則可視實際狀況改以一般垃圾處理，不必為了回收而耗費大量清水。尤其台灣氣候潮濕炎熱，餐盒若殘留食物或液體，不僅容易發臭，也會影響後續回收品質。
依《廢棄物清理法》規定，紙餐具屬於公告應回收項目，民眾若未依規定分類，將紙餐盒混入一般垃圾丟棄，可處新台幣1200元以上、6000元以下罰鍰；若經通知限期改善仍未完成，還可能按次連續處罰。
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一名網友昨日在Threads發文，表示自己一直搞不清楚一次性紙餐盒的回收規則。由於便當菜色經常附有醬汁，吃完後盒內難免留下油污，即使拿水清洗，也很難完全洗乾淨，因此想知道這類餐盒究竟能不能回收。
原PO透露，他曾看過民眾將紙餐盒分類後交給清潔隊，最後卻被直接丟進垃圾車，於是向當地清潔隊詢問，得到的回覆是「你要洗乾淨啊」，但究竟要清潔到什麼程度，仍讓他摸不著頭緒，「洗乾淨的標準到底在哪？全台灣各地的規定都不同⋯」
貼文曝光後，大多數網友也感到困惑，甚至做法不一，「紙餐具用過的一律丟垃圾桶，沒用過的會回收」、「用大量水清洗沒有比較環保，使用過都當垃圾丟了」、「曾經當一般垃圾被清潔員拒收過」、「你丟垃圾車會被罰！所以你要給回收車」。
事實上，新北市環保局曾透過臉書粉專「新北i環保」說明，紙餐盒並非一般廢紙，而是歸類為「廢紙容器類」。常見的便當盒、紙碗、手搖飲料杯、牛奶盒、鋁箔包及泡麵碗等，都屬於紙容器範圍。
環保局指出，這類容器為了防水、防油，內層通常會覆蓋塑膠薄膜，或經過特殊防水處理，因此不能和報紙、紙箱等一般紙類混在一起回收，必須交由專業處理廠進行材質分離，再製成紙製品或其他再生材料。
至於紙餐盒是否必須清洗到完全沒有油漬，環保局提醒，回收重點並不是外觀毫無污痕，而是不能殘留明顯食物、廚餘或湯汁。民眾可依照「清、分、疊」3個步驟處理：
◼︎清除殘渣：
先倒掉剩餘食物及湯汁，再用餐巾紙擦拭，或以少量清水簡單沖洗，避免餐盒留下明顯廚餘，也能減少異味及蚊蟲問題。
◼︎分類分開：
將紙容器與廚餘、一般垃圾分開，也不能混入報紙、紙箱等一般廢紙，應依照「廢紙容器類」分類回收。
◼︎壓扁堆疊：
清理完成後將餐盒壓扁、整齊堆疊，減少占用空間，最後交給清潔隊資源回收車或回收業者。
依《廢棄物清理法》規定，紙餐具屬於公告應回收項目，民眾若未依規定分類，將紙餐盒混入一般垃圾丟棄，可處新台幣1200元以上、6000元以下罰鍰；若經通知限期改善仍未完成，還可能按次連續處罰。