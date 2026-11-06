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繼11月3日爆發新網銀系統遭外部駭客入侵，導致419名客戶4176萬元遭異常轉帳之後，永豐銀行今（6）日再傳跨行轉帳異常，對此，永豐銀行表示，主要是台股交易量及永豐金現增繳款最後一日影響，目前已恢復正常，若客戶因此有違約或需提出證明，將提供必要協助，全力保障客戶權益。永豐銀行今日上午傳出跨行轉帳異常與系統連線問題，多名網友回報從遠東銀行、中信銀行、台北富邦銀行轉帳到永豐銀失敗，引發股票交割戶恐慌，擔心違約交割。對此，永豐銀行說明，今日上午9時14分至10時17分，受台股交易量大及母公司現金增資股繳款最後一日等因素影響，產生較大量的交易，影響跨行轉帳服務，目前已恢復正常，並持續即時監控。對於可能影響股款交割的客戶，永豐銀行也已與永豐金證券通報協調特別處理，並通知各分行執行證券交割款補扣作業。若客戶因這次情形有違約或需提出證明，永豐銀將協助與相關證券公司聯繫提供必要協助，全力保障客戶權益。