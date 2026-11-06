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記憶體、能源、IC設計相對強勢

台股今（6）日股災來襲，收39701.64點，下跌1873.08點或4.51%，成交量衝上1兆2,461.04億元。分析師表示，開盤即出現融資斷頭，更有九成個股開盤就跌停；整體來看並不需要過度悲觀，可以往不受資料中心干擾個股進場，而記憶體、能源類股是不錯方向，更看好記憶體族群有機會成為未來救世主。啟發投顧分析師郭憲政指出，台股今天成交量大屬正常，主要是受到美股重挫及台指期夜盤下跌近3,000點影響，開盤即出現融資斷頭賣壓。由於不少投資人融資維持率不足，導致開盤時九成以上個股跌停，約有1,500檔股票被賣在最低點。這波下跌主要是融資賣壓引發的連鎖反應，背後則與美國期中選舉結果及AI資料中心政策有關。郭憲政指出，市場原先解讀民主黨勝選後，可能限制AI資料中心用電及建設，不過，後續德州新任州長接受媒體訪問時澄清，並非反對資料中心，而是希望業者與地方政府充分溝通，避免影響當地居民生活品質。相關說法讓市場疑慮稍微緩解，台股盤中從重挫逾3,700點逐步收斂，終場跌幅縮小至1,800多點，留下近2,000點下影線。郭憲政表示，台股從這波49968.92高檔回檔，21天轉折時間又遇上利空。不過，從技術面來看，今天盤勢測試半年線支撐，他認為不必過度悲觀，而今天盤面有兩大族群相對強勢，分別是能源股及記憶體族群。國碩、聯鈞等能源股表現相對有撐，十銓、宇瞻等記憶體類股今年獲利不錯，今股價也上揚，而威剛則在平盤，未來有機會成為台股「救世主」。至於操作方向，郭憲政建議，短期可先避開受到美國資料中心政策疑慮影響較大的AI概念股，但也不宜在低檔殺出，包括矽光子、PCB等族群，應避免因恐慌而賣在相對低點。反而可以多留意不直接受到資料中心政策干擾的個股，將布局重心轉向記憶體、能源股，以及部分IC設計族群。