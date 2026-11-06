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▲全國電子「破盤雙11」開跑，指定大家電5折起、全館家電9折，搭配會員滿額回饋及多重優惠，讓消費者輕鬆升級居家生活。（圖／全國電子提供）

迎接年末購物旺季，全國電子推出「破盤雙11」，11月6日至11月16日限時11天，祭出指定大家電5折起、全館家電9折，結合會員點數、銀行優惠及政府節能補助，符合活動條件最高享24%綜合回饋。此外，空調場勘回饋放大4倍、專業清洗1,899元起，高雄小港中安店與南投草屯店也於11月6日同步開幕，讓消費者享有更多優惠與專業服務。活動期間，會員單日累計消費滿5萬元，享3%點數回饋，最高1,500點，每日限量110名；搭配指定銀行、會員來店禮、週末環保綠點及政府節能補助，會員綜合回饋最高達24%。另推出「滿額1元放大術」，消費達指定門檻加1元滿額送dyson空氣清淨機。全國電子即日起至12月31日推出空調場勘優惠，支付500元場勘費並完成場勘，即贈500點會員點數、500元空調折價券及1,000元空調清洗折價券。由專業人員到府評估安裝環境，搭配指定空調9折、8年免費延長保固及「總統級精緻安裝」，提供完善購機保障。冷氣經過夏季長時間使用，內部容易累積灰塵與污垢，影響空調運轉及居家舒適度。全國電子推出換季清潔優惠，室內機專業清洗每台1,899元，室內機加室外機清洗每組2,399元，透過專業到府清潔，協助減少異味來源、維持空調良好運轉狀態，讓消費者提前做好換季保養。指定電視、冰箱及洗衣機享9折優惠，購買75型以上電視搭配Sound Bar，贈3,000點會員點數；廚房三機專人場勘再享300點及300元折價券，指定商品最高8%現金回饋。數位商品方面，指定筆電73折起、滿3萬元再折1,111元，完成指定登錄還有機會抽中首爾雙人來回機票。全國電子高雄「小港中安店」及南投「草屯店」11月6日同步開幕，至11月10日推出限時5天開幕慶，祭出全館家電9折、會員來店禮、消費滿額贈及開幕抽獎等優惠，讓在地消費者就近享受專業家電服務。全國電子表示，將持續結合優惠價格與專業服務，從購機、安裝到清潔保養，實踐「這家電，不只專業而已」的品牌承諾。