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萊爾富一篇文章變成一間門市！小編5個月前承諾曝光

「對五股很失望，五股有這麼多間雜糧行，為什麼沒有一間叫做五股雜糧 ？」

「讓我們萊滿足您，萊闆認真表示，下次五股開新門市就直接命名為五股雜糧店，到時候再邀請您來參加開幕活動，一起見證這個超有創意的店名誕生，謝謝您的神級發想。」

發文者幸運收到開幕邀請！整家店免費任你搬超爽被讚爆

官方真的要在五股開設新的門市就叫做「五股雜糧店」，開幕時間是11月15日。

「參加開幕活動當天有限定的『雜糧任你搬活動』，限時60秒內雜糧任你搬，由萊爾富買單，這次您不只是命名成功的幸運脆友，更是五穀雜糧店的重要貴賓。」

▲沒想到萊爾富五個月後真的在五股開設門市時選擇「五股雜糧店」這個名稱，還邀請發文者一起來開幕活動，被廣大網友讚爆。（圖/Threads）

萊爾富全台店名超級有趣！五股雜糧店是真的11/15開幕

《NOWNEWS》也實際向官方查證「五股雜糧店」的消息，官方也證實會在11月15日盛大開幕

▲萊爾富位於嘉義的「諸羅紀公園店」也是真的，取嘉義舊地名諸羅加上諧音梗，超有創意！（圖/Google評價）

連鎖超商萊爾富近年來不斷擴大自己的商業版圖，加上店內設備、熟食改善升級非常多，網路聲量超高。然而近日萊爾富社群行銷再度炸出話題，一名網友原本只是抱怨新北市五股區都沒有一間店叫做「五股雜糧店」，沒想到引起萊爾富小編的注意，後續官方竟然在準備開設五股門市時，就決定採用該網友的意見，門市名稱就叫「五股雜糧店」，將在11月15日盛大開幕，甚至還邀請該網友到場一起參與，當天他可以免費購買萊爾富的東西，由官方買單，羨煞許多網友。一名網友在今年5月27日在社群平台「Threads」貼文指出對於台灣人這麼喜歡諧音的環境，結果竟然沒有人善用「五穀雜糧」這個諧音取名感到不可思議。結果當時萊爾富的小編就現身回應：當時不少網友都不相信，認為怎麼可能因為一個網友的貼文，就真的使用這個名稱，因此後來網友就當網路話題討論帶過。沒想到日前，該位網友發文更新表示，自己真的收到萊爾富官方的邀請，讓該網友嚇壞表示：「還以為是開玩笑，原來是認真的嗎？救命啊！」萊爾富官方邀請函當中甚至還提到：貼文曝光後立刻引爆上萬網友朝聖：「這真的只有萊爾富可以超越自己，太猛了」、「萊爾富店名都超有趣，行銷成功再+1」、「萊爾富新的團隊真的跟鬼一樣，完全行銷鬼才啊」、「萊爾富超級猛的，因為一篇Threads文開一間門市....連原本發文的人根本都沒想到。」然而其實萊爾富不只這次發揮創意而已，全台各地都有非常有趣的店名，，官方透露萊爾富的招牌之所以會有這些有趣的名稱，是因為早期門市名字都是根據地區、路名或者附近景點及古蹟設定，但近年來開始會以諧音梗、話題讓店名更為豐富，沒想到這次「五股雜糧店」再度成為話題，也讓不少人大讚萊爾富走得很前面！