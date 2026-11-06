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甚至連新光三越的小編都發文：「20:00要搶i珍食，誰都不要攔我」；全家便利商店也溫馨提醒：「友善時光鮮食優惠是每天上午10點及下午17時。」

四大超商打折時段一次看！7-11、全家每天都有2個時段

📍7-11打折時段（65折、8折i珍食）

📍全家打折時段（7折友善食光）

📍萊爾富打折時段（7折惜福食堂）

📍OK便利商店打折時段（6折）

▲四大超商2026打折的最新版本時間，包括7-11、全家、萊爾富以及OK便利商店一圖看懂。（圖/Gemini AI/記者張嘉哲監製）

全聯福利中心也有打折時段！8折、6折不一定「麵包打烊前甜甜價」

全聯因為有販售生鮮蔬果、麵包的緣故，所以也經常性的天天打折，通常都是「下午四點過後」有一波打折時段，8折、6折都會有，不過也是非常搶手。

▲全聯因為有販售生鮮蔬果、麵包的緣故，所以也經常性的天天打折，通常都是「下午四點過後」有一波打折時段，8折、6折都會有。（我愛全聯好物老實說臉書）

台股今（6）日開盤面臨史詩級賣壓，開盤重挫2994點，以38888點開出，電子期更直接以跌停板開盤，盤中跌點一度擴大至3700點，下探37837.05點，刷新台股盤中單日最大跌點紀錄。許多人本來大賺一波突然全部賠光光，讓不少人也哭窮表示：「我應該這幾天都是i珍食乞丐超人了」、「有人有最新的乞丐超人表嗎？我覺得我這幾天需要。」《NOWNEWS》特別整理出台灣四大超商、超市龍頭全聯的最新打折時段，提供給民眾一文看懂。台股血洗之後，有不少網友在社群平台「Threads」貼文指出「請問有i珍食的攻略嗎？我覺得我這週需要」、「不好意思那個打折表時間麻煩幫我貼上來，我想我最近可能非常需要」，在社群掀起廣大討論。《NOWNEWS》也特別整理四大超商打折的最新版本時間，包括7-11、全家、萊爾富以及OK便利商店，如果最近台股賠比較慘，需要撿便宜好康，趕快收藏起來吧！早上10時至下午17時、晚上20時至凌晨3時，微波食品鮮食、麵包、三角與圓形飯糰都有機會打65折；另外晚上19時至20時也有部分微波食品以及鮮食有8折優惠。早上10時至下午17時、下午17時至凌晨12時，各種微波食品鮮食、麵包、生鮮蔬果都有機會打7折優惠。下午18時至凌晨12時，各種麵包、鹹食、微波食品鮮食都有機會打7折優惠下午16時30分至晚上23時，鮮食以及麵包有機會打6折優惠。然而除了四大超商之外，《NOWNEWS》記者自己經驗麵包類最好撿，常常可以撿到6折的甜甜價格，尤其打烊前最後一小時，常常有幾十塊錢的有料麵包。不過民眾要特別注意的是，這些即期品最多通常都是隔一天就會過期，甚至是當天就過期，千萬不要蕭貪買太多，以為可以囤著吃，買自己可以吃完的份量，每天去挖寶就可以了！記者本身經驗，健身房結束後都是8點過後，去樓上7-11每天都有不同的65折品項，想當乞丐超人守護荷包，也要健康守護自己的身體才行！