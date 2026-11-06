星宇航空攜手玉山銀行推出全新聯名卡形象影片，以「每個人都有自己的生活宇宙」為創意核心，透過充滿未來科幻的視覺與電影敘事手法，詮釋不同生活風格與消費態度，展現星宇航空玉山聯名卡不僅是日常消費的支付工具，更是展現個人品味與探索精彩生活的最佳夥伴。此次影片延續星宇航空獨有的星際宇宙世界觀，描繪多元生活風格與探索世界的可能性，邀請消費者以自己的方式開啟精彩旅程。
全新形象影片以四位不同生活風格的主角為故事主軸，傳遞「消費不只是交易，更是一種生活風格的選擇」的理念。從穿梭城市象徵鈦金卡的上班族，活躍於商務社交場合的鈦金商務卡創業者，以及講究生活品味的世界卡選物店主，透過平行交錯的敘事手法，呈現每個人在各自生活軌道上的獨特風景。隨著劇情推進，四位主角最終於星際航站相遇，一同踏上探索宇宙的旅程，象徵無論生活風格如何不同，都能透過星宇航空玉山聯名卡，連結日常消費與旅行體驗，創造屬於自己的精彩生活宇宙。
配合台灣國際旅展即將於11月6日正式登場，玉山星宇航空聯名卡同步推出多項專屬優惠，讓卡友在規劃下一趟旅行時，享有更豐富的購票及哩程回饋。旅展期間，持玉山星宇航空聯名卡於實體旅展現場購票，單筆消費滿TWD 100,000，即可獲得10,000哩回饋；於星宇小舖消費亦可享最低8折優惠。
此外，10月15日至11月9日期間，購買星宇航空哩程不限購買哩數，皆享6折優惠，COSMILE會員憑哩程購買紀錄，還可於旅展現場兌換LINK MONSTER接駁車造型立體iCASH 2.0（無外盒），讓旅展購物與哩程累積增添更多驚喜。
從日常消費到探索世界，星宇航空持續透過多元品牌體驗，串聯旅遊及生活。此次攜手玉山銀行推出全新聯名卡形象影片，並配合台灣國際旅展推出多項專屬禮遇，邀請消費者以星宇航空玉山聯名卡開啟自己的生活宇宙，讓每一次消費都成為下一段精彩旅程的起點。
聯名卡優惠詳情及活動辦法，請參閱玉山銀行官方活動頁面：https://www.esunbank.com/zh-tw/personal/credit-card/intro/co-branded-card/starlux-card#3
全新聯名卡形象影片：https://youtu.be/7oVfxaz7cRE
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全新聯名卡形象影片：https://youtu.be/7oVfxaz7cRE