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國1后里至大雅段拓寬預計明年4月動工，主線即將拓寬，橋下卻暗藏交通瓶頸。神岡、潭子沿線多處穿越國道的箱涵僅約3公尺寬，常造成車流卡關、無法會車。立委楊瓊瓔今(6)日邀集現勘，力促高公局趁這次工程「一併解決」，將沿線5處瓶頸箱涵拓至8公尺雙向通車，並同步預留大甲溪橋下堤南路的拓寬空間。立委楊瓊瓔與市議員羅永珍、賴朝國今邀集交通部高速公路局、台中市建設局及神岡、潭子多位里長現地會勘。根據高公局規劃，國1后里至大雅段拓寬工程總經費約168.81億元，主線將從單向3車道拓寬為4車道，全長約12.5公里，工程涵蓋大甲溪橋全橋改建、豐原交流道改善及增設南入匝道等。楊瓊瓔國會辦公室執行長洪柳益指出，全線13處穿越箱涵中，溪州路、中山路150巷、大富路156巷及中84線（共2處）等5處道路寬度大於穿越箱涵，箱涵淨寬僅約3公尺，雙向無法同時會車。這些路段鄰近住宅與中小型工業區，平日貨車、汽機車進出頻繁，極易堵塞。他強調，國道拓寬不能只做主線，應同步改善橫交節點，避免日後重複施工帶來二次交通衝擊與公帑浪費。對此，高公局說，依既有橫交箱涵拓寬改建原則，若地方道路已拓寬或具核定計畫，地方主管機關可提出需求。若台中市政府希望納入國1后雅段工程一併施作，應於民國115年11月底前向中區養護工程分局提出申請，經審核同意後即可辦理後續設計與施工。此外，針對神岡堤南路在大甲溪橋下路幅僅6至6.9公尺的陳年瓶頸，高公局回應，改建後的大甲溪橋橋墩跨距將由35公尺倍增至70公尺，新設橋台距既有堤防達24.1公尺，足以預留堤南路未來拓寬至20公尺的空間，橋下通行淨高亦提升至5公尺，並會將地方關切的排水改善納入工程設計。市議員羅永珍要求市府建設局加速堤南路拓寬進度，力拚民國117年底前完工；豐洲科技工業園區廠商協進會理事長朱朝茂則表示，改善堤南路路幅與大甲溪橋限高，能有效打通大型貨車進出動線，為地方園區與產業發展帶來實質助益。