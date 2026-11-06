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李四川首度車掃人氣熱 年輕人跳起來擊掌

侯友宜親自陪同交棒 李四川：讓市民生活一天比一天好

2026九合一選舉進入最後倒數，國民黨新北市長候選人李四川今（6）日啟動首場「海納百川」車隊掃街，並由新北市長侯友宜親自陪同，兩人選在板橋展開車掃行程，力拚選前最後階段的陸戰衝刺。車隊沿途吸引不少民眾目光，有年輕人看到李四川經過，興奮地跳起來與他擊掌，也有民眾特別打開二樓窗戶向車隊揮手，甚至連坐在咖啡廳裡的民眾，也隔著窗戶熱情打招呼，讓這場首次車掃增添不少趣味畫面。李四川今日首度搭上車隊展開掃街，侯友宜也親自陪同，兩人一路向沿途民眾揮手致意。車隊行經板橋街頭時，不少民眾停下腳步關注，有人遠遠看到車隊就舉起手揮舞，還有年輕人特別跳起來，伸手與車上的李四川擊掌，互動相當熱絡。除了街頭民眾，沿途也出現不少有趣畫面。有住在二樓的民眾聽見車隊經過，特別打開窗戶探頭揮手；也有原本坐在咖啡廳內的民眾，隔著玻璃向李四川打招呼。面對沿途民眾的熱情互動，李四川也頻頻揮手回應，盡可能與不同方向的民眾打招呼。車掃前接受媒體聯訪時，李四川表示，首先要感謝侯友宜在百忙之中特別抽空陪同，這也是自己投入新北市長選戰以來的第一次車隊掃街。他強調，希望能全力接下侯友宜這一棒，讓新北市民未來生活一天比一天更好，生活壓力也能逐漸減輕。至於選前最後階段如何強化陸戰，以及是否邀請更多政治人物陪同車掃，李四川透露，接下來還會邀請許多好朋友，以及過去共事的長官一起加入車掃行列，相關安排將陸續向外界說明。侯友宜則表示，李四川第一次車掃選在板橋，當地議員也一同參與，最重要的是李四川是「會做事的人」，相信未來能攜手議員持續推動板橋及新北市的發展。侯友宜強調，自己希望將這一棒交給李四川，讓他繼續承擔新北市政的責任，期盼板橋及整個新北市未來都能越來越好。隨著選戰進入最後階段，李四川也將透過車隊掃街及基層拜票，持續增加與市民接觸的機會。