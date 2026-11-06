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▲面對柯瑞主動對著鏡頭比讚的熱情舉動，湯普森全程沒給任何眼神交流。（圖／翻攝自NBC轉播畫面）

NBA金州勇士隊主場以120：100大勝邁阿密熱火隊的戰役中，昔日「浪花兄弟」柯瑞（Stephen Curry）與湯普森（Klay Thompson）在大通中心的生涯首度同場倒戈對決。此役比賽中，柯瑞注意到場邊攝影師正在捕捉兩人同框鏡頭，隨即對著鏡頭俏皮豎起大拇指比讚，想與身旁的昔日好搭檔留下經典合照；不料一旁的湯普森卻全程板著臉、眼神完全避開視線將其徹底無視。「一熱一冷」的趣味對比照曝光後立刻在社群網路上引起討論，有球迷直呼：「K湯根本是傲嬌屬性！」這場備受矚目的兄弟重逢戰，場邊互動充滿無數洋蔥與笑點。賽前熱身時，柯瑞便主動走向客隊半場找湯普森話家常；而在昨晚熱火對陣快艇的比賽中，湯普森才剛用一記底角絕殺三分球拯救球隊。柯瑞賽後受訪時笑著爆料，自己在昨晚看完那場比賽後，第一時間就忍不住傳訊息給老搭檔格林（Draymond Green），內容只有短短一句話：「Killa Klay（殺手克萊）！」儘管私下情誼深厚，但一踏上球場，湯普森始終維持冷面殺手風格。面對柯瑞主動對著鏡頭比讚的熱情舉動，湯普森全程沒給任何眼神交流，強烈的反差畫面讓各國網友紛紛留言打趣：「K湯內心OS：哼！才沒有要跟你是浪花兄弟呢！」、「傲嬌已經退流行了啦克萊」、「這張合照絕對會成為傳世經典」。全場比賽柯瑞出戰27分57秒，以19投9中、包含6記三分球在內狂轟全場最高的29分、4助攻與1抄截，率隊拉出一波6連勝；轉戰熱火的湯普森則出賽23分鐘，10投3中進帳11分、3助攻與2阻攻。賽後談到與這位並肩作戰十餘載、共同奪下4座總冠軍的摯友同場為敵，柯瑞卸下球場上的犀利，感性地表示：「和Klay成為對手，直到現在我依然覺得非常不真實。老實說，以後永遠都會是這種感覺，因為我們過去曾經一起經歷過太多次刻骨銘心的並肩作戰了。」