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無黨籍立委高金素梅涉收取1.7億資金，替中共在台灣發展組織，並利用立委監督職權，在國會反軍購、刪預算，干預議事進行，遭檢方求處14年重刑；她今（6）日發出6點聲明開嗆，不能因查緝前辦公室主任張俊傑逃亡失利，就草率起訴、轉移焦點。對此，律師黃帝穎指出，2助理認罪成關鍵，而「大帳房」張俊傑潛逃境外，更凸顯高金素梅禁不起檢驗。黃帝穎表示，台灣高等檢察署偵辦立委高金素梅涉違反國安法案偵查終結，認定高金與張俊傑涉嫌收受中國資金在台發展組織，並在立法院配合推動反軍購。檢方依違反國安法等罪將高金素梅、張俊傑及助理林怡君、主任陳智葟提起公訴，並分別對高金及張俊傑向法院重求有期徒刑14年與15年。「高金素梅切割張俊傑，但遭2助理認罪直殺涉入共諜案！」黃帝穎進一步說明，辦公室主任陳智葟、助理林怡君均被依據國安法起訴，但高檢署認定2人認罪，且繳回犯罪所得，建請法院量處適當之刑。相關認罪證詞及證據，直殺高金涉共諜案，才讓高檢署對高金具體求刑14年，至於「大帳房」張俊傑潛逃境外，更凸顯高金素梅禁不起檢驗。