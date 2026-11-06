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▲李眉蓁透露，近期自己站路口拜票時，感受到民眾反應有所變化，「大家加油的聲音可能更多」。（圖／李眉蓁提供）

高雄市長辯論後觀察藍營基層反應，國民黨高雄市議員李眉蓁今（6）日透露，日前陪柯志恩跑活動時，下台後一路有十多人主動要求合照，和過去感受明顯不同，她直言「辯論之後真的改變很多」，甚至連站路口時，民眾喊加油的聲音也變多。李眉蓁表示，日前她陪柯志恩參加一場演唱會相關行程，活動結束準備離場時，沿途不斷有民眾主動上前要求跟柯志恩拍照，「我們一路走過來，大概有十幾個人要跟柯市長拍照」，她認為這種第一線反應，在辯論前後確實有明顯差異。她說，很多選民平常可能沒有明確表態，「可是他們心裡都默默支持」，真的看到柯志恩本人時，反而會很興奮地上前拍照、打招呼，「所以在辯論之後真的有改變很多，而且感覺得出來」。至於市長候選人的選情變化，是否也會直接影響議員「小雞」。李眉蓁毫直言，「當然有啊！畢竟母雞還是可以帶小雞，所以如果母雞的選情變好的話，小雞的選情當然也會變好。」李眉蓁透露，近期自己站路口拜票時，也感受到民眾反應有所變化，「大家加油的聲音可能更多」，因此從她實際跑基層的觀察來看，「我覺得這一次的辯論之後，加分還滿多的」。除了辯論效應，柯志恩昨晚推出台語競選主題曲《我們都在》，臉書觀看次數今已突破30萬。李眉蓁表示，自己也已經看過MV，認為台語歌曲本來就容易讓在地民眾產生情感連結，「我們在地人會覺得特別有感情」。她透露，今天在左營果貿社區掃街前一起吃早餐時，柯志恩也主動和她聊到這首歌，認為用台語呈現，更能拉近與高雄在地選民的距離。李眉蓁表示，希望大家聽到歌曲之後，能夠自然把旋律與柯志恩連結，「也可以一起替她加油打氣」。