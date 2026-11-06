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《宇宙年糕店》快閃店11/7開幕！兔瓏現身、美式餐廳場景超好拍

▲《宇宙年糕店》快閃店打造復古美式餐廳場景，現場設置大型角色立牌與拍照打卡區，讓粉絲彷彿走進韓綜世界。（圖／記者林若瑋攝）

20秒內完成出餐就有獎！兔瓏限定拍貼機也登場

▲《宇宙年糕店》推出多款兔瓏造型公仔，從經典黃色墨鏡造型到韓國阿珠媽、辣炒年糕師傅造型通通有。（圖／記者林若瑋攝）

台北限定福袋999元！限量200份、還能抽羅PD簽名卡

▲《宇宙年糕店》推出台北限定福袋，每份售價999元、限量200份，還有機會抽中羅PD親筆簽名卡。（圖／記者林若瑋攝）

▲《宇宙年糕店》快閃店周邊種類豐富，包含兔瓏抱枕、收納包、旅行分裝組及各式生活小物。（圖／記者林若瑋攝）

▲《宇宙年糕店》快閃店販售韓國人氣周邊，包含《豆豆飯飯》Farm Farm系列T恤、帽子等商品。（圖／記者林若瑋攝）

▲《宇宙年糕店》推出造型逗趣的魚乾兔瓏玩偶，戴著招牌黃色墨鏡的模樣相當吸睛。（圖／記者林若瑋攝）

▲現場引進多款韓國直送周邊，包含兔瓏造型絨毛吊飾、可愛卡套等商品，讓粉絲一次收藏。（圖／記者林若瑋攝）

🟡《宇宙年糕店》快閃店時間、地點、營業資訊

由韓國知名製作人羅暎錫（羅PD）團隊打造的人氣綜藝《Biong Biong地球娛樂室》，將節目中的人氣角色「兔瓏（TORONG）」與「宇宙年糕店」主題搬來台灣！野獸國宣布，「宇宙年糕店」期間限定快閃店將於11月7日至28日在台北信義微風南山B1登場。《NOWNEWS今日新聞》今（6）日搶先直擊現場，不僅有兔瓏與人氣角色現身迎賓，還能挑戰「20秒限時出餐」遊戲、收藏韓國直送周邊，更推出限量200份的999元台北限定福袋，有機會抽中羅PD親筆簽名卡。《Biong Biong地球娛樂室》是由羅PD團隊「egg is coming」打造的人氣韓國綜藝節目，節目中個性鮮明、經常製造笑料的兔瓏，更成為深受觀眾喜愛的代表角色。這次野獸國攜手韓國團隊，將「宇宙年糕店」主題帶到台灣，打造結合拍照、遊戲與周邊購物的期間限定快閃店。《NOWNEWS今日新聞》實際走訪發現，店面以紅白配色打造復古美式餐廳風格，入口設置雙開式餐廳大門，搭配棋盤格地板、宇宙年糕店招牌，以及「JIRAKI 66」公路標誌等裝飾，讓粉絲彷彿走進節目世界。除了拍照打卡，現場還設有「20秒限時出餐」互動遊戲。參加者入場後可以抽取餐點訂單，依照指定內容在20秒內完成裝鍋、擺盤，最後按下點餐鈴，挑戰成功就能獲得胸章盲抽乙份。現場還設置「宇宙年糕店」限定主題拍貼機，粉絲可以選擇專屬相框，拍攝並印出實體照片，留下與兔瓏共同登場的紀念畫面。這次快閃店的另一大亮點，就是台北限定福袋，每份售價999元，限量200份。福袋內容包含雙層粗吸管杯隨機款、PVC萬用包、捏捏吊飾、燈箱磁鐵盲抽、迴力車或公仔盲抽，以及限定明信片，限定明信片有機會抽中僅有10張的羅PD簽名卡及其他獎項，讓福袋多了一份驚喜。現場也推出多款台灣限定生活周邊，包括399元收納購物袋、499元分隔眼鏡盒、599元旅行分裝組，以及149元告示牌手機鏡架等。韓國進口周邊同樣相當豐富，包含770元小小兔瓏幸運玩偶、450元公仔鑰匙圈盲盒、670元絨毛盲盒，以及《豆豆飯飯》相關的Farm Farm系列T恤、帽子等商品。還可以看見兔瓏化身辣炒年糕師傅、韓國阿珠媽的造型公仔，以及外型相當逗趣的魚乾兔瓏玩偶，從服飾、吊飾到抱枕、生活用品一應俱全，讓粉絲有不少收藏選擇。依官方公告，相關周邊商品每人每次限購3個。📌日期： 2026年11月7日至11月28日📌地點： 台北信義微風南山B1（台北市信義區松智路17號）📌週日至週三營業時間： 11:00至21:30📌週四至週六及例假日前夕： 11:00至22:00📌兔瓏見面會： 11月14日、11月21日14:00📌見面會合影資格： 活動當日單筆消費滿999元，每場限量40名📌台北限定福袋： 每份999元，限量200份