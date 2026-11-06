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▲萬家福自11月1日起推出「自助沙拉吧吃到飽」，目前全台僅萬家福重慶店供應。（圖／記者鍾怡婷攝）

▲萬家福自助吧菜色，有炸雞翅、鹹水雞、披薩、荷包蛋、6種水果及生菜沙拉、爆米花、薯片等。（圖／記者鍾怡婷攝）

▲萬家福自助吧菜色，有炸雞翅、鹹水雞、披薩、荷包蛋、6種水果及生菜沙拉、爆米花、薯片等。（圖／記者鍾怡婷攝）

▲現場菜色並非固定不變，業者後續補餐時也會不定時更換品項，記者用餐期間就看到豬腳上桌。（圖／記者鍾怡婷攝）

▲自助吧菜色有點像飯店早餐，選擇不算特別豐富，但基本的炸物、主食、水果及甜點都有。（圖／記者鍾怡婷攝）

▲自助吧菜色有點像飯店早餐，選擇不算特別豐富，但基本的炸物、主食、水果及甜點都有。（圖／記者鍾怡婷攝）

▲民眾認為整體CP值很高，不過現場動線有些混亂，菜色選擇也偏少，除非有朋友也想來嚐鮮。（圖／記者鍾怡婷攝）

▲萬家福自助吧菜色現場都有販售，同款小蛋撻一顆約10元。（圖／記者鍾怡婷攝）

萬家福推出自助吧吃到飽引發熱議，成人只要288元、兒童149元，免服務費還送一碗任選泡麵，讓不少民眾好奇到底值不值得吃。《NOWNEWS》記者實際直擊現場，菜色包含炸雞翅、鹹水雞、披薩、水果、甜點等近30種品項，飲料、湯品也能無限享用，業者還會不定時更換菜色、持續補餐，其中炸雞翅、豬腳都相當大方。實際換算賣場商品價格，288元就算食量不大，也有機會輕鬆回本。萬家福自11月1日起推出「自助沙拉吧吃到飽」，目前全台僅萬家福重慶店供應，成人單點自助吧288元、兒童149元，其中成人還可任選一碗泡麵。每日提供兩個用餐時段，分別為中午12點至下午1點30分，以及下午2點至3點30分，每場次限時90分鐘。記者實際入場，結帳後可以先到泡麵區挑選喜歡的口味，再由店員現點現煮，煮好後會叫顧客姓氏取餐。自助吧則有麵食、甜點、炸物等多種品項，記者一開始入座時，現場就有炸雞翅、鹹水雞、披薩、荷包蛋、6種水果及生菜沙拉、爆米花、薯片等，另外冷藏櫃內的礦泉水、罐裝可樂、雪碧也都能無限暢飲。值得注意的是，現場菜色並非固定不變，業者後續補餐時也會不定時更換品項，記者用餐期間就看到豬腳上桌。其中炸雞翅最受歡迎，補餐速度也相當大方，實際品嚐，炸雞翅吃起來相當多汁，口感像是現炸，是這次最推薦的品項；泡麵則是現點現煮，熱騰騰吃起來不錯，不過部分炸物及荷包蛋都放置一段時間後略顯冷掉，就比較不推薦。整體來說，自助吧菜色有點像飯店早餐，選擇不算特別豐富，但基本的炸物、主食、水果及甜點都有，還能搭配飲料喝到飽，實際對比賣場熟食價格，自助吧成人288元還附一碗泡麵，賣場泡麵一碗約35元計算，再加上炸雞翅一支28元、小蛋撻一顆約10元，只要吃下一碗泡麵、數支雞翅及幾顆蛋撻，就能逐漸接近餐費價格，還沒計算水果、飲料及其他菜色，對食量普通的民眾來說也有機會回本。現場顧客許先生受訪表示，自己中午12點抵達時，現場已經全數客滿，不過等待約5分鐘後，看到有座位區空出來，就能再補買票入場。他認為，以288元的價格來說，整體CP值很高，不過現場動線有些混亂，菜色選擇也偏少，除非有朋友也想來嚐鮮，否則自己回訪意願不高。