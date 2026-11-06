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▲巴塞（Charles Bassey）完美填補勇士長年最孱弱的禁區漏洞，此役替補僅打14分鐘便4投3中高效率斬獲8分、7籃板與3阻攻。（圖／美聯社／達志影像）

▲有了充沛的綠葉幫手奧援，柯瑞不再需要孤軍奮戰打得精疲力竭，本季場均出戰時間壓縮至28.7分鐘，效率卻飆升至新高。（圖／美聯社／達志影像）

金州勇士隊在開季歷經0勝3敗低潮後強勢拉出一波傲視全聯盟的6連勝，整體攻防正式步入正軌。球團休賽季引進的4名球員倫德伯格（Yaxel Lendeborg）、巴塞（Charles Bassey）、威廉斯（Brandon Williams）和尼昂（Georges Niang）發揮超水準化學反應，徹底分擔了進攻與防守重擔，讓柯瑞本季累計僅出賽201分鐘便極致爆砍209分，率隊連續4場比賽上演落後雙位數的驚天大逆轉，外界過去多將目光聚焦在新秀倫德伯格（Yaxel Lendeborg）身上，此役他再度繳出17分、8籃板與6助攻的全能成績單，近7場比賽場均高達22.7分、6.9籃板、4.1助攻，三項命中率達51%、41.3%與79.1%，穩居球隊新核心。然而勇士本季陣容深度的質變，絕非僅靠倫德伯格一人，另外三名新援同樣繳出頂級貢獻。巴塞（Charles Bassey）完美填補勇士長年最孱弱的禁區漏洞，此役替補僅打14分鐘便4投3中高效率斬獲8分、7籃板與3阻攻，在第三節攻守兩端徹底統治禁區，成為護框與終結的基本盤。威廉斯（Brandon Williams）則化身勇士後場的推進「超跑」，全場7投4中貢獻10分與4助攻，持續為球隊進攻切換節奏。他賽後感性直言：「柯瑞就是柯瑞，他總會完成那些偉大的事，而我們全隊的工作，就是上場盡一切可能去支援他！」尼昂是板凳席最穩定的高砲塔，本場8投5中精準挹注13分，與威廉斯攜手解決替補席得分荒。搭配波傑姆斯基（Brandin Podziemski）在組織處理球上的顯著蛻變、理查德（Richard）的穩定輸出與老將霍福德（Al Horford）的冷靜策應，勇士輪替陣容深度大幅提升，讓主帥科爾（Steve Kerr）手中握有極為充裕的調度籌碼。有了充沛的綠葉幫手奧援，柯瑞不再需要孤軍奮戰打得精疲力竭，本季場均出戰時間壓縮至28.7分鐘，效率卻飆升至新高。此役柯瑞出戰27分57秒便以12投6中的三分球狂轟29分，下半場更獨攬22分接管戰局。官方統計顯示，柯瑞本季至今累計僅上場201分鐘便爆砍209分，場均繳出29.9分、3.7籃板、4.4助攻與1.3抄截，每場能飆進4.7記外線，三項命中率高達46.9%、44.0%與98.2%，頂級神準表現也讓知名遊戲《NBA 2K27》官方隨即宣布將其球員能力值調升2點至95大關。得益於深厚的陣容深度與冷靜心態，NBA官方特別列出數據，勇士近期已連續4場比賽上演「落後雙位數大逆轉」的不可思議紀錄。對洛杉磯湖人落後25分，最終逆轉淨勝17分；對洛杉磯快艇落後11分，最終逆轉淨勝12分；對鳳凰城太陽落後17分，最終逆轉淨勝7分；對邁阿密熱火開局4：14落後10分，最終狂勝20分。