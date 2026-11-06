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▲對於回高雄跨年開唱，許富凱（如圖）興奮表示：「每次回到故鄉高雄，鄉親的熱情總讓我感到滿滿能量。」（圖／年代提供）

由高雄市政府主辦的「2027雄嗨趴」高雄跨年晚會，將於12月31日晚上在夢時代盛大登場，今（6）日公布首波卡司，由「凍齡女神」孫淑媚擔綱開場，台語歌王許富凱接力開唱。兩人同樣在高雄在地長大，這回同台組合話題滿滿，孫淑媚更搶先預告返鄉炸場，讓眾人期待不已。孫淑媚近年的舞台魅力與凍齡神顏掀起話題，先前她在金曲獎典禮上一連飆唱〈秘密情人〉、〈媽媽你無對我講〉與〈Catch Me〉組曲，衝出 92.9 萬人同時收看的全場表演最高收視。這次回到高雄開唱，孫淑媚事前放話將返鄉炸場，勢必讓全場觀眾大飽耳福。對她而言更有一份最純粹的幸福。孫淑媚笑稱，過去參加夢時代跨年演出最開心的就是「唱完能秒速回家」，2025 年迎來出道 30 週年，她更將大型個唱《MAY好三十》的首場演出獻給高雄流行音樂中心，把無可取代的第一次留在家鄉，跨年夜她再度回到熟悉的城市與鄉親相聚，也讓粉絲們期待不已。另外，土生土長的高雄囝仔、台語歌王許富凱，今年迎來出道15週年，不僅二度攻臺北小巨蛋並舉辦《一五一拾》演唱會、推出新專輯《尪仔物》，更打破傳統框架，與 icyball 冰球樂團跨界合作歌曲〈愛你敢有望〉，在傳統與創新之間切換自如的實力，展現出台語歌王無可取代魅力。對於回高雄跨年開唱，許富凱興奮表示：「每次回到故鄉高雄，鄉親的熱情總讓我感到滿滿能量。」這回與孫淑媚同列首波卡司，許富凱將帶上超強現場實力與無敵親和力，要把高雄跨年舞台直接變身全台最大的歡唱包廂。更多資訊，請持續鎖定高雄市政府官方LINE及臉書。