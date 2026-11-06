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搭中捷找朋友、等車更有效率了；台中捷運近日全線悄悄換上新版月台門編號，將字體全面放大。這項看似微小的改變，不僅讓通勤族與親友相約時能精準「對準門號」在車廂會合，背後更藏著安全巧思，讓行控中心透過監視器能瞬間辨識位置，在兼顧日常便利的同時，大幅升級緊急應變效率。中捷公司表示，以往月台門編號字體較小，在行控中心的監視器畫面中容易受視角與距離限制而辨識不易。一旦發生車門異常或突發狀況，確認確切位置是搶先處置的關鍵；全面換上加大字體後，遠端值班人員能第一時間看清門號、鎖定現場狀況，讓安全應變更即時。這項「小改變」在施工張貼期間就引起不少乘客注意。有通勤族分享，以前等車很少抬頭看自己在幾號門，換新標示後非常顯眼醒目，以後和朋友從不同站上車，只要先講好站在幾號門，一進車廂就能直接碰面，不用再發訊息問半天！中捷指出，上下班尖峰時間候車人潮眾多，偶爾有旅客不小心跨越黃色警戒線，現在月台門編號一目了然，工作人員能直接根據具體門號親切提醒，引導排隊動線更順暢，默默維持良好的月台秩序。中捷公司透露，這次優化月台標誌的良好回饋，也將成為未來新路線的設計範本。後續捷運藍線進行標誌審查時，預計延續這套大字體且直覺的編號規格，讓台中的捷運路網不僅安全可靠，搭乘體驗也更加友善舒適。