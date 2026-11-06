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115年地方公職人員選舉將至，台中地檢署4日走進台中市和平區松鶴部落，舉辦原住民反賄選宣導活動，結合泰雅族語、傳統歌舞及趣味有獎徵答，向部落族人宣導拒絕買票、守護公平選舉的觀念，並提醒民眾留意現金買票、送禮、餐飲招待及選舉賭盤等不法情事。檢方指出，民眾檢舉直轄市山地原住民區長候選人賄選，獎金最高200萬元；檢舉里長候選人或一般樁腳賄選，獎金最高50萬元。台中地檢署副襄閱主任檢察官兼選舉查察執行祕書黃嘉生表示，選票代表人民自由表達的意志，不應受到金錢或不當利益影響，賄選不僅破壞選舉公平，也可能影響地方建設及部落長遠發展，希望透過司法機關與地方社區合作，讓反賄選觀念深入部落。活動由原住民族傳統歌舞揭開序幕，並邀集市府原民會、和平分局、松鶴部落及社區代表共同參與。現場安排「反賄村大挑戰」有獎徵答，以生活化題目讓族人認識常見賄選手法及檢舉管道，另派出反賄選宣傳車深入部落，播放檢察長親自錄製的宣導錄音，擴大宣導效果。地檢署提醒，賄選不只現金買票，若以支持特定候選人為對價，提供禮品、餐飲或旅遊等利益，也可能涉及賄選犯罪；此外，選舉期間也應防範選舉賭盤、境外勢力介選、假訊息及AI深偽影音等不法手法。檢方指出，民眾檢舉直轄市山地原住民區長候選人賄選，獎金最高200萬元；檢舉里長候選人或一般樁腳賄選，獎金最高50萬元。若發現疑似賄選情事，可撥打檢舉專線0800-024-099，按4報案，或透過地檢署LINE官方帳號提供文字、照片及影片等資料，檢舉人身分依法保密，符合規定者可獲檢舉獎金。