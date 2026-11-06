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好處都沒他們的份？兩度歷史創傷讓本土藍心寒

老議長誇「沈伯洋也很優秀」向基層釋放潛台詞

民進黨台北市長候選人沈伯洋在港湖車掃前，特地前往拜會「內湖王」國民黨籍前台北市議長陳健治，對方甚至在鏡頭前笑著稱讚「沈伯洋也很優秀」，此舉讓藍營不得不緊張了起來。作家趙曉慧直言，沈伯洋給了陳健治在藍營內多年得不到的「被敬重感」，此舉有如捅了蔣萬安一刀，再度揭開「本土藍vs.外省權貴」長達30年的心結往事。趙曉慧表示，「本土藍」代表是陳健治、王金平、中南部的各路地方頭人，他們講台語、嚼檳榔、跑紅白帖，替黨扛起最髒最累的基層動員，每張票都是拿人情、資源甚至是政治風險硬換出來的；「外省權貴」 則以馬英九、郝龍斌、蔣萬安為典型，出身國民黨高官後代或名門，留學美國有學位，一口標準國語甚至英語，形象溫良恭儉讓。趙曉慧直言，本土藍心中有一根刺，外省權貴選戰告急時，是他們四處拜託動員拉票；但選贏分封時，院長、部長、核心權力沒他們的份，一旦想爭奪大位，往往被扣上「黑金、喬王、不入流」的帽子。她提到，民選總統以來，有兩次「本土藍vs.外省權貴」歷史創傷，一是2000年連戰敗選，李登輝遭到清算，二是2013年的「馬王政爭」，讓本土藍心寒透頂。「為什麼沈伯洋去見陳健治，這一刀對蔣萬安來說這麼痛？」趙曉慧指出，陳健治在2022年選擇挺黃珊珊，這說明了台北本土藍有多不想再伺候這些「空降公子哥」；而沈伯洋願意彎下腰走進老議長的客廳，用「請教府會溝通」的高度對待，給予了陳健治在國民黨內多年得不到的被敬重感。當陳健治親自送沈伯洋上車、在鏡頭前笑著說「沈伯洋也很優秀」，趙曉慧分析，他向基層釋放的潛台詞是「不用跟沈伯洋殺到見骨，放輕鬆。」看在淺藍、本土藍選民眼中，心裡可能會想：「連老議長都覺得沈伯洋不是妖魔鬼怪，看來民進黨選上台北也不會完蛋嘛。」儘管這群人不會轉投沈伯洋，但極有可能不出門投票。趙曉慧強調，蔣萬安現在急需承接黃珊珊的票，讓自己突破48%的天花板，但陳健治的歷史標籤就是「2022年力挺黃珊珊的藍營大老」，蔣陣營原本指望在投票前、最後3週完全收割非綠票源，但這條通道現在被硬生生堵死；本土藍與小草對蔣萬安的「看伊無」（台語），可能讓其在內湖丟了1.5萬到2萬票。